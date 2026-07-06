Brasil de Pelotas provoca Seleção após eliminação na Copa do Mundo: "Nunca pode faltar raça e entrega"

Quase 24 horas de diferença. Mais de 8,3 mil quilômetros de distância. Dois jogos de mata-mata com roteiros parecidos, mas desfechos completamente opostos para quem torce pelo Brasil.
No sábado (4), no Bento Freitas, em Pelotas, o Grêmio Esportivo Brasil disputava uma vaga na final da Copa FGF. O Xavante desperdiçou um pênalti, acertou a trave e criou diversas oportunidades, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Rodrigo Mamá. Quando a decisão por pênaltis parecia inevitável, Gabriel Masson marcou aos 45 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória por 1 a 0 e a classificação, levando milhares de rubro-negros à festa.
No domingo (5), foi a vez da Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, entrar em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega. O roteiro da partida teve muitas semelhanças com o duelo vivido pelo Xavante no dia anterior.
Ainda no primeiro tempo, Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti. Depois, o goleiro Ørjan Nyland brilhou com grandes defesas e impediu o gol brasileiro. Na etapa final, Endrick também perdeu uma chance clara de abrir o placar e depois viu uma bola mal afastada acertar a trave norueguesa.
A diferença é que a Noruega tinha Erling Haaland, um dos melhores centroavantes do futebol mundial, um jogador completamente extraclasse. Quando o Brasil baixou o ritmo, o camisa 9 apareceu para marcar duas vezes e encaminhar a classificação norueguesa, adiando o sonho do hexa. Já nos acréscimos, Neymar descontou em cobrança de pênalti, mas não evitou a derrota por 2 a 1 e a eliminação brasileira.
"O Brasil que nos representa"
Menos de uma hora após a eliminação da Seleção, o Xavante aproveitou o momento para provocar a equipe comandada por Carlo Ancelotti nas redes sociais.
Ao publicar imagens da classificação conquistada nos minutos finais contra o Santa Cruz, o clube escreveu: "Neste fim de semana, o Brasil que nos representa mostrou exatamente o que nunca pode faltar: raça e entrega até o último segundo."
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