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Brasil de Pelotas provoca Seleção após eliminação na Copa do Mundo: "Nunca pode faltar raça e entrega"

Xavante avançou à final da Copa FGF no sábado com um roteiro parecido com o do time de Ancelotti

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Daniel Costa

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