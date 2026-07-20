Brasil de Pelotas precisa quebrar tabu para conquistar o título da Copa FGF

Rubro-Negro é o atual campeão da competição. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas vai precisar vencer o Gramadense na quarta-feira (22), às 20h, para conquistar o título da Copa FGF. O Xavante recebe o time da Serra no Bento Freitas em busca do bicampeonato.

Na ida, o Brasil perdeu por 1 a 0, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. A vitória diante torcedor rubro-negro é inegociável para o Xavante. O time precisa de uma vitória simples para levar a disputa para os pênaltis. Para garantir o título no tempo normal, o time de Laécio Aquino precisa vencer por ao menos dois gols de diferença.

Quarta decisão e um desafio

Em sua quarta final de Copa FGF, o Brasil tenta quebrar o tabu de nunca ter conquistado o título após ser derrotado no jogo de ida.

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Na primeira decisão, em 2007, o Rubro-Negro perdeu para o Caxias por 1 a 0, no Estádio Centenário. No Bento Freitas, devolveu o placar e levou a disputa para os pênaltis, mas acabou superado pela equipe da Serra. Em 2012, o cenário se repetiu. Após perder por 2 a 1 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, o Brasil empatou em 0 a 0 no jogo de volta, em Pelotas, e ficou novamente com o vice-campeonato.

O retrospecto chama ainda mais atenção porque, nas duas ocasiões em que perdeu a partida de ida, o adversário era um clube da Serra e a decisão foi disputada no Bento Freitas.

O único título do Xavante na Copa FGF foi conquistado na temporada passada. Na final contra o Aimoré, o Brasil empatou em 1 a 1 em São Leopoldo e confirmou o título com uma vitória por 2 a 0 no Bento Freitas.

Mudança de postura

Para o jogo decisivo, o técnico deve seguir com o desfalque de Gabriel Morbeck, com lesão muscular na coxa direita, mas ganha o jovem centroavante Adriano Ferraz, além de ter o atacante Petterson e o lateral-direito Gedeilson em melhores condições de jogo.

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No entanto, as principais mudanças não devem ser em nomes, mas sim na postura da equipe, algo que não agradou Laécio Aquino no jogo de ida.

— Não entramos para jogar uma final. Nós não encaramos como uma decisão. [...] Agora é erguer a cabeça e trabalhar, porque temos uma semana difícil, uma semana dura de trabalho e o jogo está em aberto [...] Temos que ter uma postura diferente, uma postura de final de campeonato, uma postura de um time que quer buscar esse título — disse Aquino após o jogo de ida.

A tendência é que Adriano Ferraz assuma o ataque na vaga de Samuel. Além dele, Petterson também deve entrar no lugar de Guty.



