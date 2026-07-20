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Brasil de Pelotas precisa quebrar tabu para conquistar o título da Copa FGF

Xavante enfrenta o Gramadense na quarta-feira, às 20h, no Bento Freitas

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Daniel Costa

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