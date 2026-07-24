Brasil de Pelotas marca nos acréscimos, mas perde nos pênaltis e fica com o vice da Copa FGF 

Não deu! O Brasil de Pelotas lutou até o fim, conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida, mas perdeu nos pênaltis, por 5 a 4, e ficou com o vice-campeonato da Copa FGF. Para levar a disputa para as penalidades, o Xavante venceu por 2 a 1 no tempo normal, igualando o agregado em 2 a 2.
Streit, no final do primeiro tempo, e Morbeck, de pênalti, nos acréscimos da etapa final, marcaram os gols do Brasil. Murilo descontou para os visitantes. Nas penalidades, o capitão Júlio Simas desperdiçou a cobrança decisiva.
Com o vice-campeonato, o Xavante vai disputar a Copa Sul-Sudeste de 2027. A competição, prevista para o segundo trimestre, reúne dois times dos estados do RS, SC, PR, SP, MG e RJ. A outra vaga gaúcha é definida pelo desempenho no campeonato estadual.
A vaga para a Série D via Copinha ficou com o Gramadense. Apesar disso, o Xavante também deve disputar a competição nacional, conseguindo a classificação pelo Ranking Nacional de Clubes (RNC), o que deve ser confirmado em setembro.
Agora, o Xavante vira o foco para a Divisão de Acesso. O time terá nove dias de preparação até a estreia diante do Gaúcho, marcada para 1º de agosto, às 20h, no Bento Freitas. Para a Série A2, o técnico Laécio Aquino terá ao menos cinco reforços, anunciados nas últimas semanas.
Mudanças e retorno importante
O técnico Laécio Aquino fez alterações em relação a equipe que perdeu o duelo de ida. Precisando reverter a vantagem adversária, o treinador mandou a campo um time mais ofensivo, com os laterais Gedeilson e Streit e os extremas Petterson e Andrey.
No entanto, a mudança mais comemorada esteve no ataque, com o retorno do centroavante Gabriel Morbeck. Apesar de não estar 100%, o artilheiro foi a campo para ajudar o time na decisão.
Por outro lado, o comandante teve um desfalque importante no banco de reservas, já que Adriano Ferraz, substituto imediato de Morbeck, ficou de fora. O jovem de 19 anos foi descartado da partida para focar no duelo de ida da final da Divisão de Acesso Sub-20, diante do Pelotas, no domingo (26).
Primeiro tempo decidido no detalhe
Em desvantagem no placar agregado, o Xavante começou a partida pressionando, com mais volume pelas extremas do campo.
A primeira oportunidade surgiu aos 10 minutos. Streit cobrou falta da direita, quase na marca do escanteio. A bola encontrou Morbeck, que desviou na primeira trave para Lula, que não conseguiu completar para o gol.
No lance seguinte, o Brasil cobrou rápido o escanteio e acionou Gedeilson, dentro da área. O lateral foi derrubado por Keven, que errou a bola e acertou apenas as pernas do jogador xavante. O árbitro entendeu que não foi falta e seguiu a partida.
Aos poucos, o Gramadense foi se aproveitando de erros do Xavante para chegar no campo do Brasil. Aos 17, em seu primeiro contra-ataque, Camacho chegou ao fundo pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para trás. A bola encontrou o lateral-direito João Vitor, que tentou a finalização frontal, mas foi travado na hora certa por Simas.
Depois, aos 21, o time da Serra chegou novamente. A bola sobrou para Wilsinho, que arrisca o chute de fora da área, mas a finalização passa do lado direito do gol de Davi.
O Gramadense foi crescendo na partida e a torcida do Brasil perdendo a paciência com o time. Aos 28 minutos, os visitantes quase abriram o placar. João Vitor recebeu na direita, pedalou, e cruzou de perna esquerda. A bola encontrou Kerlly, que finalizou de voleio para fora, perdendo a melhor chance da etapa inicial até então.
O Brasil voltou a ter mais a posse de bola, mas quem seguiu ameaçando foi o visitante. Aos 38, Camacho recebeu dentro da área, girou e finalizou para defesa de Davi, no que foi a primeira finalização no gol da partida.
Xavante marca o primeiro e "empata" o confronto
O momento não era o melhor para o Brasil, mas não existe mau momento para marcar um gol. Aos 42 minutos, Streit aproveitou a casquinha de cabeça de Masson e recebeu livre na esquerda. O lateral finalizou no canto direito do goleiro, que ia defendendo, mas a bola desviou no zagueiro Keven e foi para o fundo da rede, abrindo o placar para o Xavante.
O gol garantiu a igualdade no agregado em 1 a 1, levando, até o intervalo, a disputa do título para os pênaltis.
Segundo tempo
O Brasil voltou para a etapa complementar querendo o gol do título. Logo no primeiro minuto, Streit cruzou da esquerda e encontrou Morbeck na pequena área. O centroavante cabeceou firme no meio do gol, obrigando o goleiro a fazer a defesa.
Depois, aos cinco, quase o segundo gol xavante. No contra-ataque, Andrey recebeu na ponta e foi para cima da marcação. O atacante passou por três defensores, invadiu a área e tomou na saída do goleiro, procurando Venício, quase na linha do gol. O volante passou da bola e não conseguiu empurrar para as redes. Na sequência, a defesa afastou para escanteio.
Gramadense empata e retoma vantagem
Aos 14 minutos, o roteiro do primeiro tempo se inverteu. Quando o Xavante dominava a partida, o Gramadense foi quem marcou.
Primeiro, Masson escorregou no meio de campo e perdeu a bola. Ela sobrou para Murilo, que lançou Camacho na direita. O atacante chegou primeiro que Davi e foi derrubado pelo goleiro. O árbitro viu e assinalou o pênalti. Na cobrança, Murilo bateu firme no canto direito, sem chances de defesa.
O Brasil tentou a resposta rápida. Aos 19, Masson lançou Andrey na esquerda. O atacante conduziu até a área, cortou para dentro a finalizou para fora.
Com a desvantagem e vendo que o time sentiu o gol, Laécio Aquino recorreu ao banco de reservas. Aos 22, o técnico trocou o extrema Petterson pelo meia Germano. Cinco minutos depois, Givigi também entrou para ocupar a vaga de Masson.
Apesar das mudanças, quem quase marcou o segundo foi o Gramadense. Aos 32, João Vitor recebeu na direita, conduziu e cruzou da entrada da área. Thiago Henrique não conseguiu afastar e a bola sobrou para Pedrinho. Com pouco espaço, o camisa 21 finalizou para fora e desperdiçou a chance.
Empurrado pela voz de mais de quatro mil rubro-negros nas arquibancadas, o Brasil foi criando volume, com bolas alçadas na área. Em uma delas, aos 44 minutos, ela sobrou para Andrey, que finalizou e depois, no rebote, foi derrubado. O árbitro viu e assinalou o pênalti. Na cobrança, Gabriel Morbeck fez o 2 a 1 que levou a disputa para as penalidades.
Aos 50, Givigi ainda quase marcou o gol do título no tempo normal. O camisa 19 aproveitou o cruzamento de Gedeílson, da direita, e cabeceou no travessão.
Pênaltis
O Gramadense abriu as cobranças com Dieter, que marcou. Depois, Morbeck empatou para o Brasil. Na sequência, Murilo fez o segundo do time da Serra. Gedeilson igualou o marcador para o Brasil.
Pedrinho cobrou o terceiro pênalti dos visitantes e marcou. O goleiro Davi tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. Depois, Germano deslocou o goleiro e empatou para o Xavante.
A quarta cobrança do Gramadense foi de João Vitor, que também marcou. Autor do primeiro gol rubro-negro na partida, Streit foi para a bola e cobrou bem para fazer o 4 a 4.
Pacheco marcou na quinta cobrança do Gramadense. A batida decisiva ficou nos pés do capitão Júlio Simas. E ele acabou finalizando no meio do gol. O goleiro defendeu e garantiu o título inédito para o time da Serra.
Copa FGF - Final (volta) - 23/7/2026
Brasil (2)
Davi; Gedeilson, Lula, Thiago Henrique (Yuri, 35’/2ºT) e Streit; Petterson (Germano, 22’/2ºT), Masson (Givigi, 28’/2ºT), Simas, Venício e Andrey; Morbeck. Técnico: Laécio Aquino.
Gramadense (1)
Maicon; João Vitor, Dieter, Keven e Iago; Daros, Murilo e Ryan (Igor, 26’/2ºT); Camacho (Enzo, 35’/2ºT), Wilsinho (Pedrinho, 26’/2ºT) e Kerlly (Pacheco, 35’/2ºT). Técnico: Gustavo Corrêa.
GOL: Streit (B), aos 42'/1ºT; Murilo (G), aos 15'/2ºT; Morbeck (B), aos 46'/2ºT.
ARBITRAGEM: Wagner Silveira Echevarria auxiliado por Juarez de Mello Junior e Conrado Bittencourt Berger.
LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.
Próximo jogo
- Brasil x Gaúcho (1ª rodada - Divisão de Acesso)
- Sábado (1º/8), às 20h, no Bento Freitas, em Pelotas
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