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Brasil de Pelotas marca nos acréscimos, mas perde nos pênaltis e fica com o vice da Copa FGF 

Xavante venceu o Gramadense por 2 a 1 no tempo normal

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Daniel Costa

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