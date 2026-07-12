Esportes

1 a 0
Notícia

Brasil de Pelotas é superado pelo Gramadense, perde invencibilidade e larga atrás na final da Copa FGF

Xavante precisa reverter a desvantagem no próximo domingo, às 11h, no Bento Freitas   

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Daniel Costa

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