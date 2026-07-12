Brasil de Pelotas é superado pelo Gramadense, perde invencibilidade e larga atrás na final da Copa FGF

O Brasil de Pelotas largou atrás na final da Copa FGF. No Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, o Xavante perdeu para o Gramadense por 1 a 0 e viu cair uma invencibilidade de 21 jogos. Kerlly marcou o único gol da partida.
A volta acontece no próximo domingo (12), às 11h, no Bento Freitas. Com o resultado, o Xavante precisa de uma vitória simples para mandar a disputa para os pênaltis. Para ser campeão no tempo normal, o Rubro-Negro vai precisar vencer por ao menos dois gols de diferença.
Conforme o regulamento da Copa FGF, o campeão da edição Caetano Verri (Dunga) garante vaga na Série D de 2027, enquanto o vice-campeão assegura classificação para a Copa Sul-Sudeste. Além disso, o time que levantar a taça vai disputar a Recopa Gaúcha diante do Grêmio, na Arena, no próximo ano.
Mudança forçada
O técnico Laécio Aquino manteve a base da equipe que venceu o Santa Cruz, no jogo de volta da semifinal. Sem o artilheiro Gabriel Morbeck, o comandante foi obrigado a escalar um novo centroavante. Para manter o mesmo estilo de jogo, ele optou por Samuel, atacante de ofício. Os meias Germano e Givigi também eram opções.
O atacante Petterson teve melhora em sua luxação no ombro e ficou à disposição no banco de reservas.
O jogo
Primeiro tempo aberto
O primeiro tempo foi aberto e de poucas oportunidades. Mesmo fora de casa, foi o Brasil quem teve a posse de bola, no entanto, não conseguiu transformar o volume em chances de gol. Já o Gramadense optou pelo contra-ataque, utilizando a velocidade de Ryan e Kerlly.
O time da casa foi quem teve a primeira oportunidade. Aos 14 minutos, Ryan recebeu na direita, cortou para dentro e cruzou na marca do pênalti para Kerlly. O centroavante tentou o desvio mas não conseguiu acertar em cheio na bola e perdeu a oportunidade.
O jogo seguiu aberto e com muitas faltas, o que travou o andamento da partida.
A primeira chegada mais forte do Xavante aconteceu aos 38 minutos. Andrey foi acionado na ponta direita e cruzou rasteiro. O zagueiro Dieter tentou afastar e quase marcou contra, acertando a rede pelo lado de fora.
Na sequência, aos 41, a defesa Rubro-Negra se atrapalhou e quase entregou o gol para o Gramadense. Após lançamento forte, Thiago Henrique recuou de cabeça para o goleiro Davi, que estava correndo ao encontro da bola e passou direto. Por sorte, o zagueiro conseguiu conseguiu chegar primeiro que Kerlly e afastou.
A primeira finalização no gol do lado do Brasil saiu aos 45. Andrey arriscou o chute em cobrança de falta da intermediária e quase abriu o placar. No entanto, goleiro Maicon estava bem posicionado e conseguiu espalmar para escanteio.
No lance seguinte, o Gramadense teve a chance mais clara da etapa inicial. Após triangulação no meio, Kerlly encontrou João Victor na direita, nas costas da defesa xavante. O lateral tentou a finalização cruzada, mas pegou mal na bola e facilitou a defesa de Davi.
Começo ruim termina em desvantagem
Na volta do intervalo, o Brasil voltou mais ofensivo com o ponta-direita Petterson na vaga do meia Guty. No entanto, a alteração não teve o efeito esperado e o Xavante demorou para se encontrar em campo, demora que custou caro.
Após erro na saída de jogo do Brasil, Ryan acionou João Victor na ponta direita. O lateral cruzou rasteiro, de primeira, e encontro Kerlly. O centroavante antecipou a defesa e finalizou para abrir o placar aos três minutos.
O Gramadense quase ampliou aos oito. Ryan lançou Igor, na ponta direita, nas costas da defesa. Frente a frente com o goleiro, o camisa 7 tentou o chute rasteiro, mas Davi cresceu para cima do atacante e conseguiu evitar o gol.
Após o começo ruim, o técnico Laécio Aquino voltou a recorrer ao banco de reservas e fez uma troca tripla aos nove minutos. Os laterais Streit e Gedeilson entraram nas vagas de Yuri e Otávio, para renovar o fôlego pelas pontas. No ataque, Samuel deixou o campo para a entrada do meia Givigi, que passou a atuar como falso 9.
O Xavante sentiu o gol e seguiu perdido na partida. O nervosismo começou a aparecer no setor ofensivo, com os jogadores querendo resolver a jogada de forma rápida.
Primeiro, aos 29, Streit arriscou em cobrança de falta, da intermediária. Depois, aos 35, Masson recebeu na esquerda e preferiu o chute de longe ao invés do cruzamento. Ambas as finalizações passaram longe do gol.
A melhor oportunidade do Rubro-Negro na etapa final veio com aos 49 minutos. Primeiro, Venício recebeu frente a frente com o goleiro e bateu firme, mas Maicon defendeu. No rebote, Givigi tentou a finalização mas mandou para fora e não conseguiu marcar o gol de empate.
Copa FGF - Final (ida) - 12/7/2026
Gramadense (1)
Maicon; João Vitor, Dieter, Keven e Iago; Daros, Murilo e Ryan (Enzo, 42’/2°T); Igor (Camacho, 26’/2°T), Wilsinho (Marquinhos, 33’/2°T) e Kerlly (Pacheco, 42’/2°T). Técnico: Gustavo Corrêa.
Brasil (0)
Davi; Yuri (Gedeilson, 9’/2°T), Lula, Thiago Henrique e Otávio (Streit, 9’/2°T); Masson, Simas, Guty, Venício e Andrey (Germano, 38’/2°T); Guty (Petterson, 1’/2°T) e Samuel (Givigi, 9’/2°T). Técnico: Laécio Aquino.
GOL: Kerlly (G), aos 3'/2ºT;
ARBITRAGEM: Elias da Silva Elyseu auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Fagner Bueno Cortes.
LOCAL: Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.