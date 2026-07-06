Brasil de Pelotas e Gramadense conhecem datas das finais da Copa FGF

Campeão será conhecido no dia 18 de julho, no Bento Freitas. Gabriel Costa / G.E. Brasil

Estão definidas as datas das finais da Copa FGF – Troféu Caetano Verri (Dunga). A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou que os confrontos entre Brasil de Pelotas e Gramadense serão disputados nos dias 11 e 18 de julho, dois sábados, às 19h.

O Xavante, atual campeão, fez melhor campanha ao longo da competição e terá a vantagem de decidir o título diante da torcida, no Bento Freitas. O jogo de ida será no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

O campeão da Copa FGF garante vaga na Série D de 2027 e também disputará a Recopa Gaúcha contra o Grêmio. O vice-campeão assegura participação na Copa Sul-Sudeste do próximo ano.

Campanhas

O Brasil de Pelotas chegou à decisão após liderar o Grupo B com campanha invicta, somando quatro vitórias e dois empates. Na semifinal, a equipe comandada por Laécio Aquino eliminou o Santa Cruz, com empate no primeiro jogo e vitória por 1 a 0 na volta, no Bento Freitas.

O Gramadense também terminou a fase inicial na liderança de sua chave. A classificação foi confirmada com empate fora de casa diante do Santa Cruz na última rodada. Na semifinal, a equipe da Serra superou o Bagé nos pênaltis após empate em 1 a 1 no placar agregado.



