Brasil de Pelotas e Gramadense conhecem datas das finais da Copa FGF

Estão definidas as datas das finais da Copa FGF – Troféu Caetano Verri (Dunga). A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou que os confrontos entre Brasil de Pelotas e Gramadense serão disputados nos dias 11 e 18 de julho, dois sábados, às 19h.
O Xavante, atual campeão, fez melhor campanha ao longo da competição e terá a vantagem de decidir o título diante da torcida, no Bento Freitas. O jogo de ida será no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.
O campeão da Copa FGF garante vaga na Série D de 2027 e também disputará a Recopa Gaúcha contra o Grêmio. O vice-campeão assegura participação na Copa Sul-Sudeste do próximo ano.
Campanhas
O Brasil de Pelotas chegou à decisão após liderar o Grupo B com campanha invicta, somando quatro vitórias e dois empates. Na semifinal, a equipe comandada por Laécio Aquino eliminou o Santa Cruz, com empate no primeiro jogo e vitória por 1 a 0 na volta, no Bento Freitas.
O Gramadense também terminou a fase inicial na liderança de sua chave. A classificação foi confirmada com empate fora de casa diante do Santa Cruz na última rodada. Na semifinal, a equipe da Serra superou o Bagé nos pênaltis após empate em 1 a 1 no placar agregado.
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