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Brasil de Pelotas demite treinador após perder título da Copa FGF

Laécio Aquino e outros três profissionais não seguem no clube para a Divisão de Acesso

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Daniel Costa

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