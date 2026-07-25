Brasil de Pelotas demite treinador após perder título da Copa FGF

Técnico comandou o Xavante em nove partidas, somando três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Daniel Costa / Grupo RBS

Laécio Aquino não é mais o técnico do Brasil de Pelotas. O Xavante anunciou o desligamento do treinador e de outros três profissionais, na noite desta sexta-feira (24), um dia após o clube perder o título da Copa FGF para o Gramadense.

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Além do treinador, o auxiliar Marcelo Augusto, o preparador físico Dieckson Santos e o analista de desempenho Mateus Gonçalves também foram desligados.

Anunciado no dia 26 de maio, Laécio Aquino comandou o Xavante em nove partidas, somando três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Desde a eliminação precoce na primeira fase da Série D, o treinador vinha sofrendo duras críticas da torcida, que chegou ao limite com o vice-campeonato da Copinha.

Divisão de Acesso

O novo técnico, o terceiro da Era SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Brasil, terá pouco tempo de preparação até a estreia na Divisão de Acesso. A primeira partida do Xavante na competição acontece no dia 2 de agosto, um domingo, às 15h, diante do Gaúcho, no Bento Freitas.



