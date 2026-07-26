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Brasil de Pelotas anuncia novo treinador para a Divisão de Acesso

Júlio César Nunes assume o comando do Xavante dois dias após a demissão de Laécio Aquino

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Gabriel Veríssimo

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