Brasil de Pelotas anuncia novo treinador para a Divisão de Acesso

O Brasil de Pelotas anunciou, neste domingo (26), a contratação do substituto de Laécio Aquino, demitido na sexta-feira (24) após perder o título da Copa FGF. O novo treinador do Xavante é Júlio César Nunes, gaúcho de 41 anos.
O treinador comandou recentemente a equipe do Nacional Futebol Clube (AM), onde somou 17 vitórias, 10 empates e nove derrotas em 36 partidas. Ele foi desligado do clube amazonense no dia 19 de junho, após a campanha na Série D do Campeonato Brasileiro.
O novo treinador terá tempo para trabalhar até a estreia na Divisão de Acesso, marcada para 2 de agosto, às 15h, contra o Gaúcho, no Bento Freitas.
Júlio César Nunes chega à Baixada acompanhado do preparador físico Arthur e do auxiliar técnico Hilton Jr. (Juninho). Além de ter experiência no futebol do interior gaúcho, o técnico também soma passagens por clubes de outros Estados, como o Joinville.
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