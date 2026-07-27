Brasil de Pelotas abre semana da estreia na Divisão de Acesso com novo técnico e reformulação no grupo

Rubro-Negro treina sob o comando do técnico Júlio Cesar Nunes a partir de terça-feira. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas passa por uma série de reformulações antes da estreia na Divisão de Acesso, marcada para domingo (2), às 20h, no Bento Freitas, diante do Gaúcho.

A primeira mudança foi na casamata. O técnico Júlio Cesar Nunes assume a vaga de Laécio Aquino, demitido na sexta-feira (24), junto de outros três profissionais.

A nova comissão, que conta com o auxiliar Hilton Jr. e um preparador físico, chega ao Bento Freitas na terça-feira (28). Eles comandam as atividades que acontecem no turno da tarde até sexta-feira (31). No sábado (1º), o treino acontece no período da manhã.

Reformulação no elenco

Dentro das quatro linhas o Xavante também terá mudanças. O zagueiro Saulo e o meia Givigi rescindiram o contrato com o clube e não ficam para a Divisão de Acesso. O goleiro Edson e o lateral-direito Thiago Baiano não vêm sendo relacionados e devem passar pelo mesmo processo.

A principal baixa no elenco foi confirmada na sexta, com a saída do capitão do time. O volante Júlio Simas aceitou uma proposta do Amazonas para disputar a Série C.

Simas disputou 17 partidas pelo Xavante, marcando três gols. Na final da Copa FGF, ele desperdiçou o pênalti que deu o título ao Gramadense.

Novas contratações

Além do lateral-direito Gedeílson e do atacante Petterson, que estiveram à disposição na reta final da Copa FGF, o Xavante terá outros nomes para a Divisão de Acesso. O zagueiro Rafael Dumas, o meia Silas e os atacantes Pedoca e Davi Torres já foram anunciados e treinam com o elenco há duas semanas. Além deles, o Brasil deve anunciar ao menos outros dois reforços.

Nas categorias de base, os destaques do elenco Sub-20 já estão assinando o primeiro contrato profissional e vão ser integrados ao elenco principal. O atacante Adriano Ferraz já vinha atuando durante a Copa FGF e Série D. Além dele, ao menos outros cinco atletas devem ser incorporados para a Divisão de Acesso.



