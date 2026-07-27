Esportes

Preparação
Notícia

Brasil de Pelotas abre semana da estreia na Divisão de Acesso com novo técnico e reformulação no grupo

Xavante teve troca na comissão técnica além de chegadas e saídas no elenco

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS