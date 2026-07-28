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Bra-Pel Sub-20 e estreia do Xavante na Divisão de Acesso têm datas alteradas

FGF mudou agenda das partidas para evitar conflito entre jogos marcados em Pelotas

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Daniel Costa

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