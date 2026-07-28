Bra-Pel Sub-20 e estreia do Xavante na Divisão de Acesso têm datas alteradas

Ambas partidas estavam marcadas para o próximo domingo (2). Gabriel Costa / G.E. Brasil

O clássico Bra-Pel da final da Série A2 Sub-20 e a estreia do Brasil na Divisão de Acesso tiveram suas datas alteradas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). As mudanças foram definidas por questões de segurança, já que as duas partidas seriam disputadas no próximo domingo (2), em Pelotas.

A decisão da Série A2 Sub-20 foi antecipada para o sábado (1º), às 15h, na Boca do Lobo. No jogo de ida, Pelotas e Brasil empataram em 1 a 1 no Bento Freitas. Quem vencer o clássico fica com o título. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Independentemente do resultado da final, a dupla Bra-Pel já garantiu vaga no Gauchão Sub-20 de 2027.

Com a mudança, a estreia do Pelotas estadual A2 Sub-17 também foi alterada. O confronto diante do Guarani de Venâncio Aires, que seria disputado no sábado, passou para o domingo (2), às 15h, na Boca do Lobo.

Estreia na Divisão de Acesso

O Brasil estreia na Divisão de Acesso diante do Gaúcho, de Passo Fundo, no Bento Freitas. A partida, que inicialmente estava marcada para sábado (1º), às 19h, passou por diferentes alterações desde a semana passada, chegando a ser transferida para a noite de domingo. A definição da FGF foi manter o confronto no domingo, mas às 15h.



