Bra-Pel deste sábado define o campeão da Divisão de Acesso Sub-20

Ambas equipes já conquistaram o acesso ao Gauchão. Gabriel Xavier / Lorenzo Bonone / G.E.B / E.C.P

O último clássico Bra-Pel Sub-20 do ano vale o título da Divisão de Acesso da categoria. As equipes se enfrentam neste sábado (1º), às 15h, na Boca do Lobo pelo jogo de volta da decisão.

Os ingressos estão sendo comercializados por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) para ambas torcidas. As vendas acontecem nos estádios dos clubes.

Na ida, empate em 1 a 1 no Bento Freitas. Agora, quem vencer garante o título. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Ambas equipes já estão confirmadas no Gauchão Sub-20 de 2027. Além da dupla, Apafut, Brasil de Farroupilha, Caxias, Esportivo, Grêmio, Inter, Inter-SM, Ivoti, Juventude, Novo Hamburgo, São José, São Luiz, Real e Ypiranga também vão participar da competição.

Craques da base serão aproveitados no profissional

Diversos atletas da dupla já vêm treinando com o elenco profissional. Do lado do Pelotas, oito jogadores estão no grupo para a Divisão de Acesso profissional, entre eles o centroavante Bruno Inácio, artilheiro da competição ao lado do companheiro Gugu, ambos com oito gols marcados.

Aos 20 anos, Bruno Inácio foi decisivo no duelo de ida, marcando o gol do Pelotas na partida.

— Muito feliz pelo momento que estou vivendo [...] Conseguimos conquistar o acesso, que era um dos nossos objetivos, mas sabemos que ainda temos a oportunidade de coroar essa campanha com o título. Estamos trabalhando muito para fazer um grande jogo diante da nossa torcida e buscar essa conquista — afirma o centroavante.

Do outro lado, o Brasil também pretende aproveitar o bom desempenho dos jovens para o grupo principal. Autor do gol do acesso, diante do Futebol com Vida, o centroavante Adriano Ferraz treina com o elenco profissional e inclusive já atuou em quatro partidas na Copa FGF e Série D.

Além dele, o Xavante iniciou o processo de valorização dos destaques do time Sub-20. Na primeira leva, o atacante Marcos Vinicius (MV) e o meio-campista Thyago Oliveira assinaram seu primeiro contrato como profissional.



