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Bra-Pel deste sábado define o campeão da Divisão de Acesso Sub-20

Pelotas e Brasil se enfrentam às 15h, na Boca do Lobo, após empate por 1 a 1 no primeiro jogo

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Daniel Costa

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