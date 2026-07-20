Bailarina gaúcha fica entre as dez melhores em seletiva para competição de dança na Suíça

Em agosto, ela se mudará para Amsterdã, na Holanda, onde estudará na Dutch National Ballet Academy. Reprodução / Arquivo pessoal

A bailarina gaúcha Antonia Colvara, de 17 anos, ficou entre as dez finalistas da Seletiva Latino-Americana do Prix de Lausanne, um dos mais importantes concursos de balé do mundo. Filha de pelotenses, a jovem participou entre 6 e 11 de julho da eliminatória em busca de uma das quatro vagas para a competição internacional realizada na Suíça .

Apesar de não conseguir uma das vagas, a classificação à final garantiu à gaúcha a isenção da etapa de envio de vídeo da seletiva aberta do Prix de Lausanne, marcadas para setembro.

— Estou tão feliz. O Prix de Lausanne é considerado a Copa do Mundo do balé, e ser selecionada por eles para receber a isenção do vídeo foi uma notícia muito maravilhosa. Mostra o quanto dedicar minha vida para isso vale a pena, realizando sonhos que tenho desde pequena. Gratidão define muito meu sentimento agora — comemorou a bailarina.

Voltado a jovens bailarinos de 15 a 18 anos que ainda não atuam profissionalmente, o Prix de Lausanne é reconhecido por revelar talentos e aproximá-los de algumas das principais escolas e companhias de dança do mundo.

Temporada e próximos desafios

Colvara vive uma ótima temporada, com a conquista da medalha de ouro no Tanzolymp, tradicional festival internacional realizado em Berlim, na Alemanha. Além disso, representou o Rio Grande do Sul nas finais mundiais do Youth America Grand Prix (YAGP), em Houston, nos Estados Unidos.

A gaúcha está em Santa Catarina, onde concentra a preparação para o Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, o maior festival de dança do mundo em número de participantes.

— Estou fazendo ensaios todos os dias da minha variação. Estamos totalmente imersos nessa oportunidade e esperamos entregar o melhor que eu posso. Joinville sempre foi um sonho para mim. Desde pequena sonhava em estar nessa cidade e ter essa oportunidade que estou tendo este ano — disse.

Depois de competir em Joinville, Colvara dará início a uma nova etapa da carreira. Em agosto, ela se mudará para Amsterdã, na Holanda, onde estudará na Dutch National Ballet Academy, uma das mais conceituadas escolas de formação de bailarinos da Europa. A vaga foi conquistada após uma concorrida audição internacional.



