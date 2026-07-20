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Bailarina gaúcha fica entre as dez melhores em seletiva para competição de dança na Suíça

Antonia Colvara conquistou a isenção para outra seletiva em busca da vaga 

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Daniel Costa

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