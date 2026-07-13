Atacante do Brasil de Pelotas troca final da Copa FGF pelo Sub-20 e vira o nome do acesso ao Gauchão

Centroavante é o artilheiro e capitão da equipe. Gabriel Xavier / G.E. Brasil

Destaque das categorias de base do Brasil de Pelotas, Adriano Ferraz precisou abrir mão da disputa da final da Copa FGF para ajudar o Sub-20 em outra decisão. Aos 19 anos, o atacante ficou fora do jogo de ida contra o Gramadense para atuar na semifinal da Divisão de Acesso da categoria e acabou sendo decisivo no retorno do Xavante ao Gauchão Sub-20.

No domingo (12), o Brasil viveu duas decisões simultâneas. Enquanto o elenco profissional enfrentava o Gramadense, em Porto Alegre, pela primeira partida da final da Copa FGF, a equipe Sub-20 encarava o Futebol com Vida no jogo de volta da semifinal da Divisão de Acesso, valendo uma vaga na elite estadual de 2027.

O planejamento foi definido ainda na segunda-feira (6), antes da partida de ida da semifinal do Sub-20. A comissão técnica decidiu manter Adriano Ferraz à disposição das categorias de base, priorizando a disputa pelo acesso.

A escolha deu resultado. Titular, o atacante atuou durante os 90 minutos e marcou o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Futebol com Vida, aos 43 minutos do segundo tempo. O sétimo gol de Adriano Ferraz na competição garantiu a virada e carimbou o retorno do Rubro-Negro ao Gauchão Sub-20 após uma temporada fora da elite.

Oportunidades no profissional

Um dos principais nomes da base, Adriano Ferraz também vem recebendo espaço no elenco comandado por Laécio Aquino. Nesta temporada, já disputou quatro partidas pela equipe principal. A última delas foi na vitória sobre o Santa Cruz, pelo jogo de volta da semifinal da Copa FGF.

Na ocasião, o atacante entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Gabriel Morbeck, que deixou o gramado lesionado, e permaneceu em campo até o apito final. Como foi titular nessa partida, Adriano Ferraz era o substituto natural para a final diante do Gramadense. No entanto, o clube optou por utilizá-lo na equipe Sub-20.

Agora, o atacante volta a integrar o elenco profissional para a sequência da temporada - exceção deve ocorrer durante as finais da Divisão de Acesso Sub-20, quando o Brasil enfrentará o Pelotas na disputa pelo título. As datas dos confrontos ainda serão confirmadas.



