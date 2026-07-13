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Atacante do Brasil de Pelotas troca final da Copa FGF pelo Sub-20 e vira o nome do acesso ao Gauchão

Adriano Ferraz marcou o gol da classificação do Xavante para a final da categoria

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Daniel Costa

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