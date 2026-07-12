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Após tropeço, técnico do Brasil cobra postura para o jogo de volta da decisão da Copa FGF: "Não entramos para jogar uma final"

Xavante perdeu para o Gramadense por 1 a 0

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Daniel Costa

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