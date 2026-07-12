Após tropeço, técnico do Brasil cobra postura para o jogo de volta da decisão da Copa FGF: "Não entramos para jogar uma final"

Laécio Aquino concedeu entrevista coletiva após a partida. Daniel Costa / Grupo RBS

O técnico do Brasil de Pelotas, Laécio Aquino, ficou na bronca com a postura da equipe após a derrota por 1 a 0 para o Gramadense, no jogo de ida da final da Copa FGF. No Passo D'Areia, em Porto Alegre, o Xavante voltou do intervalo desligado, sofreu o gol e não conseguiu a reação.

— Nós não entramos para jogar uma final — reclamou o treinador, que exigiu uma postura diferente no jogo de volta:

— Temos que ter uma postura diferente, uma postura de final de campeonato, uma postura de um time que quer buscar esse título.

Sobre o jogo, o técnico afirmou que a equipe foi bem no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar o volume em chances de gol. Na segunda etapa, o Gramadense abriu o placar logo aos três minutos em um erro na saída de bola do Rubro-Negro:

— A equipe do Gramadense tem seus méritos, mas se você parar para ver o jogo todo eles não criaram. É tudo no nosso erro. Na hora de construir, acabávamos errando e dando oportunidade para o adversário e acabamos tomando o gol. Depois, buscamos a todo momento o empate, mas ele não veio — disse.

Confronto de volta em Pelotas

A volta acontece no próximo domingo (12), às 11h, no Bento Freitas. Com o resultado, o Xavante precisa de uma vitória simples para mandar a disputa para os pênaltis. Para ser campeão no tempo normal, o Rubro-Negro vai precisar vencer por ao menos dois gols de diferença.

— Trabalhar forte durante a semana, entender que é uma final, entender que depois não tem como lamentar. O jogo tá em aberto. Agora é analisar o que erramos e realmente entender o que precisa ser feito para buscar esse resultado em casa — avaliou.

A expectativa é de casa cheia no Bento Freitas, o que, para Aquino, deve ajudar o Xavante a buscar o resultado.

— Vai estar uma atmosfera a nosso favor, isso é fato, e temos que fazer prevalecer isso dentro de campo.