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Após começo "pífio", Pelotas dá volta por cima e retorna ao Gauchão Sub-20

Lobo conquistou o acesso no último final de semana; final da Série A2 será diante do Brasil

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Daniel Costa

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