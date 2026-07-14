Após começo "pífio", Pelotas dá volta por cima e retorna ao Gauchão Sub-20

Classificação foi conquistada no último domingo. Divulgação / E.C. Pelotas

A campanha do Pelotas na Divisão de Acesso Sub-20 já garantiu o principal objetivo da temporada: o retorno ao Gauchão da categoria em 2027. Agora, o Áureo-Cerúleo busca coroar a boa campanha com o título, que será decidido em dois clássicos contra o Brasil.

A preparação para a competição começou no dia 30 de março. Conforme o técnico Geverton Duarte, o começo não foi nada animador.

— Com 15 dias de trabalho nós fizemos um jogo-treino com o Los Brocadores. Depois do treino eu reuni a gurizada e falei que o desempenho foi pífio, mas em cima desse pífio a gente trabalhou, os atletas entenderam a minha cobrança, e a gente chegou onde nós mais queríamos que era a classificação — disse.

Apesar do desempenho considerado ruim, a equipe venceu o jogo-treino por 4 a 1. No entanto, a partir da atividade, o técnico viu a necessidade de melhorar o condicionamento físico da equipe para conseguir manter a intensidade dentro e fora de casa. Conforme Duarte, ao longo da competição a equipe foi se ajeitando e entendendo o estilo de jogo do treinador.

— A gente foi formulando, trabalhando posse de bola, marcação, marcando em cima a saída de bola, e foi se ajeitando. Tivemos um jogo em casa, que foi 2x0, mas foi mais ou menos. Depois fomos fora e ganhamos do 1992, também mais ou menos. Tivemos um tropeço contra o Futebol Com Vida, que para mim era a melhor equipe da competição, mas depois nós fomos encaixando a marcação, encaixamos a posse de bola e engrenou — conta.

Na primeira fase, o Pelotas avançou na vice-liderança, somando seis vitórias, um empate e uma derrota. Na semifinal enfrentou o Aimoré, perdendo o jogo de ida, em São Leopoldo, por 2 a 1, e vencendo a volta na Boca do Lobo, por 1 a 0. O acesso veio com uma vitória nos pênaltis, por 5 a 4.

Na avaliação de Geverton Duarte, o Pelotas apresentou uma identidade bem definida ao longo da competição.

— Quem foi ao campo e quem viu a nossa equipe jogar dentro e fora de casa viu uma equipe muito dinâmica, uma equipe com posse de bola, uma equipe extremamente agressiva, uma equipe que jogava em casa e fora da mesma maneira — disse.

O comandante acredita que diversos atletas já demonstram condições de iniciar a transição para o futebol profissional. Embora ressalte que nenhum deles seja, neste momento, a solução imediata para o clube, vê potencial para que isso aconteça em um futuro próximo.

— Tem muitos bons jogadores sim na base do Pelotas que poderão estar inseridos no grupo profissional. [...] Não são a solução para o Pelotas hoje, mas poderão no futuro próximo ser a solução — avalia.

Ao todo, oito atletas participam dos treinamentos junto ao elenco profissional nas terças e quartas. São eles o goleiro Erick, o lateral João Miguel, os volantes Matheus e David, os meias João Bosenbecker e Mauricio e os atacantes Bruno Inácio e Gugu.

Clássicos para decidir o título

Com o acesso garantido, Pelotas e Brasil voltam a se enfrentar em dois Bra-Peis que definirão o campeão da Divisão de Acesso Sub-20. A ida acontece no Bento Freitas, no dia 26 de julho, enquanto a decisão será na Boca do Lobo no dia 2 de agosto.

Na penúltima rodada da primeira fase, o Pelotas venceu o Brasil, na Boca do Lobo, por 3 a 1, em um jogo que o técnico avalia ter sido jogo "extremamente difícil".

Mesmo com o acesso já garantido para ambos, Geverton Duarte garante que o Pelotas entrará em campo buscando o título, sem abrir mão da proposta de jogo que marcou a campanha.

— Querer vencer todos querem, só um vai ser campeão. A gente vai entrar com essa vontade, não pode ser diferente. Vamos entrar para jogar futebol como a gente sempre fez. Vamos tentar ganhar do Brasil no Bento Freitas com todo o respeito. [...] Fator local para mim só muda o endereço, porque a gente vai sempre buscar, e os times que eu trabalho sempre buscam vitórias dentro e fora — disse.



