ABF busca empate com a ACBF pela Copa RS

Em um jogo histórico, a ABF, de São Lourenço do Sul, conseguiu arrancar o empate em 5 a 5 com a ACBF, atual campeã da Copa Libertadores. A partida, disputada na noite de quarta-feira (29), no ginásio Esporte Clube, foi válida pela terceira rodada da Copa RS de futsal.
Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Endrigo, Rani, duas vezes, e Pett, também em duas oportunidades. Pela ACBF, que atuou com força máxima, marcaram JK, Barbosinha, Juninho Silva, Fogaça e Vilela.
Com o resultado, a ACBF segue na liderança do Grupo B da Copa RS, com oito pontos em quatro partidas. Vélez Camaquã e ABF aparecem na sequência, ambos com quatro pontos, mas a equipe camaquense disputou dois jogos, enquanto o Rubro-Negro entrou em quadra três vezes. O Riograndense ainda não somou pontos.
Ao término das seis rodadas da fase de grupos, os dois primeiros colocados garantem vaga direta nas semifinais. O terceiro colocado disputa uma repescagem contra o vice-líder do Grupo A em busca da última vaga entre os quatro semifinalistas.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.