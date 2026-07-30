ABF busca empate com a ACBF pela Copa RS

Partida foi disputada na Zona Sul. Guilherme Krüger / ABF

Em um jogo histórico, a ABF, de São Lourenço do Sul, conseguiu arrancar o empate em 5 a 5 com a ACBF, atual campeã da Copa Libertadores. A partida, disputada na noite de quarta-feira (29), no ginásio Esporte Clube, foi válida pela terceira rodada da Copa RS de futsal.

Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Endrigo, Rani, duas vezes, e Pett, também em duas oportunidades. Pela ACBF, que atuou com força máxima, marcaram JK, Barbosinha, Juninho Silva, Fogaça e Vilela.

Com o resultado, a ACBF segue na liderança do Grupo B da Copa RS, com oito pontos em quatro partidas. Vélez Camaquã e ABF aparecem na sequência, ambos com quatro pontos, mas a equipe camaquense disputou dois jogos, enquanto o Rubro-Negro entrou em quadra três vezes. O Riograndense ainda não somou pontos.

Ao término das seis rodadas da fase de grupos, os dois primeiros colocados garantem vaga direta nas semifinais. O terceiro colocado disputa uma repescagem contra o vice-líder do Grupo A em busca da última vaga entre os quatro semifinalistas.



