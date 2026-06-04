Torcedor é preso por suspeita de injúria racial durante partida da Copa FGF

Árbitro acionou o protocolo antirracismo. Daniel Costa / Grupo RBS

Um torcedor foi preso por suspeita de injúria racial durante a partida entre Farroupilha e Guarany de Bagé, disputada na tarde de quarta-feira (3), na Boca do Lobo, em Pelotas, pela quarta rodada da Copa FGF – Troféu Carlos Caetano Verri (Dunga). O caso ocorreu no final da partida, quando o atleta Paulinho, do Alvirrubro, afirma ter sido alvo de ofensas raciais.

Conforme a Brigada Militar, policiais que atuavam no policiamento do evento intervieram após um homem supostamente proferir ofensas de cunho racial contra um jogador durante a partida. O suspeito recebeu voz de prisão ainda no estádio e foi encaminhado para atendimento médico antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

Ainda de acordo com a corporação, após análise da autoridade policial, foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Leia Mais Farroupilha sofre gol no último lance e empata com o Guarany de Bagé

O caso

Aos 43 minutos do segundo tempo, o homem, que estava na tela de proteção do gramado, atrás do banco de reservas do Guarany, teria proferido ofensas racistas aos atletas do Guarany. O meia Paulinho, que afirma ter sido alvo das falas, ficou revoltado com a situação e discutiu com o torcedor e comunicou a arbitragem.

O árbitro Rodrigo Brand da Silva acionou o protocolo antirracismo, cruzando os braços para cima com o punho fechado. A partida ficou paralisada durante quatro minutos.

Em nota, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) afirmou que o indivíduo foi identificado pela Brigada Militar ainda no local e conduzido à delegacia. A FGF informou ainda que acompanha o caso junto à Odabá – Associação de Afroempreendedorismo e prestará apoio à vítima.

"A Federação reforça seu compromisso permanente no combate ao racismo e a qualquer forma de discriminação no futebol", declarou a entidade.

Clubes se manifestam

O Farroupilha divulgou uma nota de repúdio ao ocorrido e afirmou que não compactua com qualquer forma de discriminação.

"O clube deixa claro que não compactua, tolera ou aceita qualquer tipo de discriminação, preconceito ou injúria racial, dentro ou fora dos estádios", afirmou.

O clube também se solidarizou com o atleta ofendido e ressaltou que atitudes racistas não representam os valores da instituição.

Já o Guarany confirmou que o jogador alvo das ofensas foi o atleta Paulo Alexandre Gomes de Souza. Em nota, o clube classificou o episódio como inaceitável e prestou solidariedade ao jogador.

"O futebol deve ser um ambiente de respeito, união e convivência. Não há espaço para o racismo", destacou nota do clube.

Leia as manifestações na íntegra

Nota da Federação Gaúcha de Futebol

“A Federação Gaúcha de Futebol - FGF informa que, aos 45 minutos do segundo tempo da partida entre GA Farroupilha e Guarany, válida pela 4ª rodada da Copa FGF - Troféu Carlos Caetano Verri (Dunga), foi ativado o Protocolo de Racismo em razão de ato ocorrido contra um atleta do Guarany.

O indivíduo envolvido foi identificado pela Brigada Militar ainda no local e conduzido para delegacia. A FGF e a Odabá - Associação de Afroempreendedorismo estão acompanhando os desdobramentos do caso e prestarão todo o suporte e apoio à vítima.

A Federação reforça seu compromisso permanente no combate ao racismo e a qualquer forma de discriminação no futebol. Por meio do Protocolo Zero, a entidade seguirá atuando para garantir que episódios dessa natureza sejam tratados com a seriedade, a responsabilidade e o rigor necessários.”

Nota do Farroupilha

“O Grêmio Atlético Farroupilha vem a público manifestar seu mais absoluto repúdio ao ato de racismo praticado por um torcedor durante a partida contra a equipe do Guarani, direcionado a um atleta adversário.

O clube deixa claro que não compactua, tolera ou aceita qualquer tipo de discriminação, preconceito ou injúria racial, dentro ou fora dos estádios. O respeito ao ser humano, à diversidade e ao esporte deve sempre prevalecer acima de qualquer rivalidade.

Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com o jogador ofendido, bem como com toda a comunidade esportiva que luta diariamente contra o racismo. Atitudes como essa são inaceitáveis e não representam os valores, a história e os princípios do Grêmio Atlético Farroupilha.

Reforçamos que o futebol deve ser um ambiente de união, respeito e inclusão. Pedimos aos nossos torcedores que compareçam aos jogos para apoiar e incentivar a equipe, jamais para praticar ou reproduzir qualquer forma de ofensa, discriminação ou violência.

Além de causar danos morais às vítimas, atitudes racistas prejudicam a imagem da instituição, do esporte e podem gerar graves consequências esportivas, financeiras e jurídicas para o clube e para os envolvidos.

O Grêmio Atlético Farroupilha seguirá firme em sua posição de combate ao racismo e a qualquer forma de preconceito, defendendo sempre os valores do respeito, da igualdade e da dignidade humana.

Racismo é crime. Não há espaço para o preconceito no futebol e na sociedade.

Grêmio Atlético Farroupilha”

Nota do Guarany

“O Guarany Futebol Clube vem a público manifestar o mais absoluto repúdio ao ato racista sofrido pelo atleta Paulo Alexandre Gomes de Souza na partida realizada hoje, diante do Farroupilha, na cidade de Pelotas.

O racismo é um crime inaceitável, que fere a dignidade humana e não pode encontrar espaço no esporte, tampouco na sociedade. O Guarany condena com veemência qualquer manifestação de preconceito, discriminação ou intolerância, reforçando que atitudes dessa natureza devem ser combatidas de forma firme e permanente.

O clube presta total solidariedade ao atleta Paulo Alexandre Gomes de Souza e reafirma o compromisso na defesa do respeito e da igualdade dentro e fora dos gramados.

O Guarany também parabeniza as forças de segurança pela rápida atuação, que possibilitou a identificação e a detenção da pessoa responsável pelo ato, demonstrando firmeza no combate a crimes de racismo e contribuindo para que situações dessa natureza não fiquem impunes.

O futebol deve ser um ambiente de respeito, união e convivência. Não há espaço para o racismo. Não há justificativa para o preconceito. Não há tolerância para atitudes que atentem contra a dignidade de qualquer ser humano.

Racismo é crime e deve ser combatido por todos.