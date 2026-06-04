Técnico vê evolução do Brasil de Pelotas e fala em “encontrar soluções” para decisão pela Série D

Treinador fez sua segunda partida no comando rubro-negro. Daniel Costa / Grupo RBS

O técnico do Brasil de Pelotas, Laécio Aquino, valorizou a atuação da equipe reserva no empate em 1 a 1 com o Bagé, nesta quarta-feira (4), no Pedra Moura, pela quarta rodada da Copa FGF. O treinador avaliou positivamente o desempenho do grupo e afirmou que o confronto serviu também como observação visando a decisão de domingo (7), contra o Azuriz, no Paraná, pela última rodada da Série D.

Na entrevista coletiva após a partida, o comandante destacou a competitividade da equipe e elogiou jogadores que vinham tendo menos espaço.

— Tem muito para tirar proveito. Alguns atletas que não vinham sendo utilizados, hoje eu gostei muito do que vi desses atletas, que nessa reta final podem ser uma opção que eu posso ganhar para o jogo de domingo — afirmou.

Segundo o comandante, o planejamento para o confronto contra o Bagé levou em consideração o desgaste físico e a longa viagem até Pato Branco, onde o Xavante decidirá a classificação à segunda fase da Série D.

— Já viajamos amanhã [sexta-feira] às 6h30 da manhã, uma viagem longa, cansativa, e pensamos nessa logística para poder os atletas estarem bem para o jogo de domingo — explicou.

Mesmo sem vencer, o treinador voltou a destacar o comportamento ofensivo do Brasil, que novamente criou oportunidades, mas esbarrou na falta de efetividade nas finalizações, problema recorrente da equipe na temporada.

— A equipe está de parabéns. Competiu a todo momento. Temos que corrigir algumas coisas, isso é fato. Fizemos o gol e logo em seguida sofremos o empate, mas não deixamos de propor jogo em momento algum, mas acabamos não fazendo [as oportunidades criadas] [...] temos que o mais rápido possível encontrar a solução para empurrar a bola para dentro — comentou.

Durante a coletiva, Aquino revelou que utilizou a partida também como um laboratório para testar alternativas ofensivas. Uma das novidades foi a utilização de Givigi como falso nove, atuando próximo de Guty.

— Gostei muito do que eu vi do Givigi naquele setor ofensivo, fazendo o nove falso. Gostei muito do que eu vi. Toda vez que entrou nele, ele encosta com o Guty, eles conseguem fazer esse jogo apoiado, essa transição, essa tabelinha, e acabou criando oportunidade — analisou.

No entanto, a tendência é que o meia-atacante não seja titular no confronto do campeonato nacional.

Decisão pela Série D

Apesar do cenário positivo na Copa FGF, na Série D o Xavante vive um jejum de seis jogos sem vencer. Na última rodada, o Rubro-Negro perdeu para o Blumenau, em casa, e saiu do G-4 pela primeira vez na temporada.

Na quinta colocação, o Brasil chega para a última rodada precisando pontuar diante do Azuriz e torcer pelo tropeço de São José e São Joseense.

— Vamos buscar esses pontos lá em Pato Branco. Estamos jogando bem, estamos tendo posse de bola, estamos criando. Agora é ter um pouquinho de calma para, lá na frente, fazermos nossos gols — disse o técnico Laécio Aquino, que tem três cenários de classificação para o Xavante.

Confira os cenários de classificação do Brasil

Vitória combinada de empate ou derrota do São José Vitória combinada de derrota do São Joseense Empate combinado de derrota do São José