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Empate na Copinha
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Técnico vê evolução do Brasil de Pelotas e fala em “encontrar soluções” para decisão pela Série D

Laécio Aquino avalia que o time fez uma boa partida, mas não foi efetiva nas finalizações

Daniel Costa

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