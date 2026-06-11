Técnico do Brasil de Pelotas vê evolução do time no clássico, mas projeta mudanças: “Temos que melhorar muito”

Treinador conquistou sua primeira vitória no comando rubro-negro. Daniel Costa / Grupo RBS

No primeiro jogo após a eliminação na Série D, o Brasil de Pelotas goleou o Farroupilha por 4 a 0, na quarta-feira (10), no Bento Freitas. Na avaliação do técnico Laécio Aquino, a vitória foi fundamental para o elenco recuperar a confiança para a sequência da temporada.

— Precisávamos voltar a vencer, independente de adversário. Eu acho que isso dá confiança para o grupo. Voltamos a vencer, fizemos os gols que não vínhamos fazendo, apesar de ter perdido alguns também, não tomamos gol, que é muito importante. Agora começa um processo, na verdade já vinha lá de trás, um processo do Laécio Aquino, do que ele pensa de futebol, do que ele gosta, junto com a comissão — afirmou o treinador.

O técnico afirma que o desempenho no clássico mostrou um pouco do que ele espera do grupo para o restante da temporada. Ele cita como exemplos as jogadas ensaiadas de escanteio e as movimentações ofensivas de Morbeck, com combinações pelos lados do campo, que apareceram durante o Bra-Far. No entanto, Aquino acredita que ainda há muito o que melhorar:

— Temos que melhorar muito ainda do que eu penso, do que eu quero. Em termos de volume foi muito bom. É o meu quarto jogo e continuamos tendo volume, criando. Só que temos que melhorar, porque quando afunilar ali na frente, mata-mata, semifinal e final, sabemos que muda muita coisa.

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Tempo para trabalhar

No comando técnico há exatas duas semanas, Aquino conviveu com um calendário apertado, dividindo atenções entre Série D e Copa FGF. Com a eliminação nacional, o treinador acredita terá tempo para fazer as mudanças necessárias para evolução do time.

— Agora com o tempo começam a fluir algumas coisas que nós vínhamos treinando. Eu não estava tendo esse tempo porque acabava tendo uma competição em cima da outra — disse o treinador, que complementou explicando o que o torcedor pode esperar do Xavante nos próximos jogos:

— É um time que propõe jogo toda hora. É um time muito competitivo, que compete o tempo todo. Um time equilibrado, que eu acho muito importante. Essa é a cara do Laécio e, aos poucos, nós vamos conseguir implantar isso.

Chegadas e saídas

Com a eliminação, o grupo xavante deve passar por uma reformulação. As primeiras saídas confirmadas são dos atacantes Robinho e Tanque, que tiveram sua rescisão anunciada na noite desta quarta.

O clube deve se movimentar no mercado para repor as saídas, buscando atletas com características mais adequadas para a Divisão de Acesso, que exige um jogo mais físico. Segundo Aquino, as dificuldades do mercado exigem uma análise cuidadosa para não cometer erros.

— Sobre o processo de mudanças, é necessário. Estamos conversando, mas também somos sabedores de que não é fácil [...] Provavelmente na parte ofensiva [contratações] nós vamos atrás. Mas ainda estamos tomando algumas decisões para não errar. A verdade é essa. O erro é iminente quando você vai ao mercado. Independente de dados, números e informações, pode acontecer. Como aconteceu com o Tanque. É um jogador que foi artilheiro este ano, foi artilheiro no ano passado e as coisas aqui não andaram — afirma.