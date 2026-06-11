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Técnico do Brasil de Pelotas vê evolução do time no clássico, mas projeta mudanças: “Temos que melhorar muito”

Xavante goleou o Farroupilha por 4 a 0 e garantiu a liderança do grupo na Copa FGF

Daniel Costa

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