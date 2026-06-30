Semifinais da Copa FGF são antecipadas para evitar conflito com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Brasil e Santa Cruz decidirão a vaga à final no sábado. Gabriel Costa / G.E. Brasil

Os jogos de volta das semifinais da Copa FGF foram antecipados para não conflitarem com a partida da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, marcada para o domingo (5), às 17h. Os jogos estavam agendados para ocorrerem na mesma data, às 15h.

Agora, o confronto entre Brasil de Pelotas e Santa Cruz, disputado no Bento Freitas, será realizado no sábado (4), às 19h. Como as equipes empataram em 1 a 1 na ida, quem vencer avança. Um novo empate leva a decisão para as penalidades.

Já o duelo entre Gramadense e Bagé, disputado na Vila Olímpica, se manteve no domingo, mas com uma antecipação de uma hora. Assim, a partida será realizada às 14h. O time da Serra joga pelo empate, já que venceu por 1 a 0 na ida.



