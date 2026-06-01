Sem vaga garantida, Guarany de Bagé depende de combinação de resultados para voltar à Série D em 2027

Equipe esteve na quarta divisão nacional e na Copa do Brasil em 2025 e 2026. Sérgio Galvani / Guarany FC

Acostumado a ver o Guarany de Bagé em competições nacionais nas últimas duas temporadas, o torcedor alvirrubro terá de torcer por uma combinação de resultados para reencontrar o clube na Série D de 2027.

O Guarany disputou a Série D e a Copa do Brasil em 2025 e 2026 graças à campanha realizada no Gauchão do ano anterior. Porém, nesta temporada, o Alvirrubro brigou contra o rebaixamento e terminou apenas na nona colocação.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) tem direito a três vagas na Série D. Duas são distribuídas conforme a classificação do Gauchão, enquanto a terceira fica com o campeão da Copa FGF. Pelo Estadual, São Luiz e Novo Hamburgo já garantiram presença. Na sequência da fila aparecem São José e Guarany.

Cenários para classificação

O primeiro cenário favorável ao Alvirrubro depende da atual edição da Série D, no qual a equipe já foi eliminada, com duas rodadas de antecedência. Caso São Luiz e São José avancem até a terceira fase da competição nacional, ambos asseguram vaga automática para 2027. Com isso, o acesso pelo Gauchão seria repassado ao Guarany.

Outra possibilidade é o título da Copa FGF, que garante calendário nacional para a temporada seguinte, além da disputa da Recopa Gaúcha contra o Grêmio. No entanto, o início do Alvirrubro na competição não é positivo. Após três rodadas, a equipe somou apenas um ponto e ocupa a lanterna do Grupo B. Na próxima quarta-feira (3), o time enfrenta o Farroupilha, na Boca do Lobo.

A última alternativa está no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Atual 97º colocado, o Guarany precisa torcer para que equipes à sua frente conquistem vagas nas competições nacionais por outros critérios, abrindo espaço para o clube nas vagas remanescentes.

Confira os critérios de distribuição das vagas

Dois clubes rebaixados da Série C de 2026;

64 clubes classificados por competições estaduais;

26 vagas para clubes que chegarem à terceira fase da Série D de 2026;

As vagas restantes serão preenchidas conforme o Ranking Nacional de Clubes;

*Caso um clube classificado à terceira fase da Série D já tenha vaga garantida pelo Estadual, a vaga será repassada ao melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes sem divisão nacional.

Impacto financeiro

As disputas nacionais possibilitaram ao Guarany um alto investimento dentro e fora de campo. Ao todo, com as participações na Série D e Copa do Brasil de 2025 e 2026, o Alvirrubro recebeu cerca de R$ 4,6 milhões, mais do que o dobro que a cota do Gauchão desses dois anos — de aproximadamente R$ 2 milhões.

— Não ter calendário nacional em 2027 impacta bastante, principalmente no lado financeiro. Eu disse desde o início que esse ano seria um ano bastante difícil para o Guarany. Ele só não é mais difícil porque nós conseguimos nos manter no principal campeonato, que é a primeira divisão [Gauchão] — afirma o presidente Tato Moreira.



