Santa Cruz x Brasil de Pelotas: onde assistir, horário e escalações da semifinal da Copa FGF

Santa Cruz e Brasil de Pelotas se enfrentam neste sábado (27), às 15h, pela partida de ida da semifinal da Copa FGF. A partida acontece no Estádio dos Plátanos.
Líder do Grupo B, o Xavante tem a vantagem de decidir a classificação diante do seu torcedor. A partida de volta está marcada para o dia 5 de julho, um domingo, às 15h, no Bento Freitas.
O Rubro-Negro vem de empate em 3 a 3 com o Guarany de Bagé, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos. Atual campeão, o Xavante não perde na Copinha há 19 jogos. Nesta temporada, são quatro vitórias e dois empates.
Do outro lado, o Santa Cruz teve a chance de avançar como líder do Grupo A, mas sofreu o empate em casa para o Gramadense, após abrir 2 a 0, e ficou na segunda colocação. O time de Silvar Prestes também está sem perder na competição e soma duas vitórias e quatro empates.
Na outra semifinal, Bagé e Gramadense iniciam a disputa no Pedra Moura e fazem a decisão na Vila Olímpica, em Gramado. As partidas acontecem no domingo (28) e no dia 5 e julho.
Prováveis escalações
Santa Cruz: Rodrigo Mamá; Jean Carlo, Kevlin, Bernardo e Lucas Severo; Jhonata Lima, Benhur e Maicon Assis; Adriel, Patolino e Matheus Mazia. Técnico: Silvar Prestes.
Brasil: Davi; Lula e Thiago Henrique e Otávio; Yuri, Masson, Simas, Alan e Streit; Guty (Daniel) e Morbeck. Técnico: Laécio Aquino.
Arbitragem
Carlos Vicente De Arruda Lima auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Ronei Zwirtes.
Como acompanhar
O Santa Cruz, através de seu canal no Youtube, anuncia a transmissão com imagens.
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