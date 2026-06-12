"Rua da Copa": moradores de Pelotas criam ponto de encontro para jogos da Seleção Brasileira

Pelotas ganhou um novo cenário para torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A rua Arthur de Souza Costa, no bairro Navegantes, foi transformada na chamada "Rua da Copa", iniciativa comunitária que reuniu moradores, voluntários e empresas parceiras para resgatar a tradição das ruas decoradas durante os Mundiais.

A pintura temática foi concluída nos últimos dias e abrange cerca de 180 metros da via, no trecho entre a avenida Bento Gonçalves e a rua Lázaro Zamenhof, próximo ao campo do São Jorge. A idealização foi da comunidade, que contou com o apoio das empresas Atlas, BBC Container, Coral Tintas e Quero-Quero da Praça 20.

Leia Mais De rua fechada a telão em shopping: as opções para ver a estreia do Brasil na Copa do Mundo

Além das tradicionais pinturas verde e amarelas no meio-fio das calçadas, o espaço recebeu desenhos da bandeira do Brasil, da taça da Copa do Mundo de 2026, símbolos de conscientização ao autismo e grafites ligados ao futebol. No alto, a rua também é decorada com bandeiras nas cores da Seleção Brasileira.

A obra foi confeccionada no último final de semana e contou com a participação de mais de 35 profissionais da pintura e do grafite, além de diversos voluntários da comunidade.

— O bairro nunca recebeu este tipo de ação. Mobilizou a comunidade toda – ressalta Josimar Vargas, pintor profissional e um dos idealizadores do projeto.

Leia Mais Fome de Hexa: crianças pintam rua de Pelotas à espera da Copa

Apesar da conclusão, na quinta-feira (11) foi necessário realizar retoques na pintura, já que a rua ficou aberta para passagem de veículos. O ponto virou crítica por parte da organização. Eduardo Silveira, do BBC Container, afirma que a via precisa ficar fechada para preservar os desenhos e manter a temática da rua.

— A gente vai ter agora um abaixo-assinado pra tentar o fechamento da rua. Os moradores compraram a ideia e estão juntos com nós, estão organizando as casas para deixar tudo bonito — afirma.

Dia de jogo

Agora com a rua pronta, a expectativa está voltada para os eventos que serão realizados durante a Copa do Mundo. De acordo com a organização, será instalado um telão para a comunidade acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. A estrutura, instalada na esquina da Av. Bento Gonçalves, começará a partir de dois metros e terá imagem em dois metros de altura por quatro metros de largura.

A estreia do Brasil está marcada para o sábado (13), às 19h, diante do Marrocos.

Além da transmissão, o evento contará com ações para crianças, com brinquedos, brindes, pipoca e algodão-doce. A intenção é que o espaço se torne um ponto de encontro da comunidade durante o Mundial e também receba atividades culturais e ações sociais ao longo do período. A expectativa é receber mais de duas mil pessoas na primeira edição.

Para Vargas, o projeto representa mais que futebol, buscando fortalecer os laços entre os moradores e resgatar um espírito de união que marcou gerações de brasileiros durante as conquistas da Seleção:

— Para resgatar a união das pessoas, famílias. É muito importante ter todo mundo junto. Sem contar que a cidade de Pelotas nunca teve uma ação desta. Para nós está sendo ótimo este momento, todo mundo em clima de Copa.

Silveira também tem o evento como um primeiro passo para resgatar o "brilho no olho" das crianças para seguir acompanhando a Seleção Brasileira.

— O que a gente está tentando resgatar é a criançada. A gente pode não ganhar, mas daqui a quatro anos, eles já vão estar com esse pensamento de "opa, eu quero, eu quero estar lá, eu quero participar, eu quero torcer". A nossa seleção não é a favorita — diz.

Apesar de não ver a Seleção Brasileira como favorita, Silveira acredita que o Brasil possa chegar até as fases finais. Caso avance para a decisão, ele brinca que pretende instalar três telões para receber mais de 20 mil pessoas.



