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"Rua da Copa": moradores de Pelotas criam ponto de encontro para jogos da Seleção Brasileira

Trecho de 180 metros recebeu desenhos da bandeira, taça do Mundial de 2026 e símbolos sociais

Daniel Costa

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