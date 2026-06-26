Rio Grande recebe etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Skate

Evento começa no sábado. Divulgação / Cassino Skate Park

Rio Grande será o centro do skate gaúcho neste fim de semana. No sábado (27) e domingo (28), a pista Matheus Falcão Skatepark, no Balneário Cassino, recebe a etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Skate

As atividades começam às 9h nos dois dias e fazem parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk). Promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) em parceria com a Federação Gaúcha de Skate, o evento deve reunir mais de 100 atletas de diferentes regiões do Estado nas categorias infantil, mirim, iniciante, master e amador.

A programação de sábado será dedicada às categorias de base e iniciantes. Pela manhã, entram em ação os competidores das categorias Infantil e Mirim, enquanto a tarde será reservada às disputas da categoria Iniciante. Já no domingo, acontecem as provas das categorias Master e Amador, com as finais previstas para o fim da tarde, seguidas da cerimônia de premiação e do encerramento do evento.

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Para o secretário da SMEL, Mano Estabel, a realização da etapa representa a retomada de grandes competições esportivas em Rio Grande e reforça o crescimento do skate no cenário nacional.

— Vai ser um evento de visibilidade não só para a cidade, mas principalmente para os atletas. Vamos ter muitos jovens, com baixas idades, iniciando no esporte e isso integra as famílias, que vêm para acompanhar. É uma atividade que confirma o papel da Secretaria, que tem tratado o esporte de uma maneira mais ampla, mais plural, atendendo um maior número de modalidades na nossa cidade — destaca.

As inscrições devem ser realizadas diretamente no site da Confederação Brasileira de Skateboarding. Para participar, é necessário estar filiado à entidade. No caso de atletas menores de 18 anos, a filiação deve ser feita pelos pais ou responsáveis.

Além da pontuação no campeonato estadual, a competição distribuirá cerca de R$ 10 mil em premiações. O Street Cassino Skatepark conta ainda com o apoio da Portos RS e da ONG Kaosa.



