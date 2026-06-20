Rio Grande e Santa Vitória do Palmar recebem clássicos da Zona Sul pela Série Prata 

Partidas são válidas pelo Grupo B. Novelli Fotos / Divulgação / URF

Dois jogos movimentam a Zona Sul neste sábado (20), às 20h, pelo Grupo B da Série Prata de futsal. As partidas são válidas pela quarta rodada da primeira fase da competição.

A URF, de Rio Grande, recebe o Paulista, de Pelotas, na Arena Farydo Salomão. Os ingressos para a partida estão sendo comercializados antecipadamente por R$ 10.

Ao mesmo tempo, no Ginásio Cardeal, em Santa Vitória do Palmar, o SVC recebe a AAG, de Arroio Grande.

Como chegam as equipes

No duelo das duas maiores cidades da região, ambas equipes chegam com pontuação de líder, com quatro pontos. A diferença é que o Paulista está invicto e fez a pontuação em duas rodadas. Já a URF soma uma vitória, um empate e uma derrota.

O outro confronto coloca frente a frente as equipes que menos pontuaram no grupo até então. Com duas partidas cada, SVC tem apenas um ponto e busca sua primeira vitória. Já o time de Arroio Grande perdeu na estreia e venceu na rodada seguinte.

Tabela do Grupo B Série Prata

Cerrito | 4 pontos* Paulista | 4 pontos URF | 4 pontos* AAG | 3 pontos SVC | 1 ponto

*Equipes que disputaram três partidas, uma a mais que as demais.

Zona Sul na Série Ouro

Na Série Ouro, apenas um dos quatro representantes da Zona Sul entram em quadra no final de semana. Pela quinta rodada, a ABF vai até Carazinho enfrentar a Sercesa, no sábado, às 20h.

O time de São Lourenço do Sul está na terceira colocação do Grupo A, com seis pontos em quatro partidas.



