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“Realmente transforma a vida das pessoas”: Dia Mundial do Skate terá programação gratuita no Balneário Cassino

Segundo a organização, a proposta é ampliar o acesso de crianças e adolescentes à prática esportiva

Laura Cosme

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