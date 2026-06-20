“Realmente transforma a vida das pessoas”: Dia Mundial do Skate terá programação gratuita no Balneário Cassino

A proposta é apresentar o skate de forma acessível, estimulando hábitos saudáveis. Tabaquara Cruz Filho / Divulgação

Em celebração ao Dia Mundial do Skate, comemorado em 21 de junho, a pista de skate Matheus Falcão, no Balneário Cassino, receberá neste domingo (21) a segunda edição do Cassino Skate Day.

Voltada principalmente para crianças de cinco a 14 anos, a programação contará com brincadeiras, desafios, atividades recreativas e competições de manobras adaptadas a diferentes níveis de experiência.

O evento é gratuito, não necessita de inscrição prévia e se iniciará às 14h.

Segundo a organização, a proposta é incentivar a prática esportiva e aproximar as famílias do universo do skate.

— O skate realmente transforma a vida das pessoas. É por isso que eu continuo trabalhando e promovendo eventos. A gente vê crianças superando medos, criando confiança e desenvolvendo habilidades que elas levam para toda a vida — afirma Guilherme Figueiredo, organizador do evento.

Reconhecido como modalidade olímpica desde Tóquio 2020, o skate proporciona benefícios físicos e mentais. A prática contribui para o desenvolvimento do equilíbrio, coordenação motora, concentração e condicionamento físico, além de estimular a disciplina, a persistência e a capacidade de lidar com desafios e frustrações.

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Para Guilherme, que também trabalha como instrutor do esporte na cidade, um dos principais diferenciais do esporte é justamente a superação individual.

— Muitas crianças chegam dizendo que não conseguem fazer determinada manobra ou descer uma rampa. Quando elas tentam, erram, aprendem e conseguem realizar aquele desafio, isso gera uma confiança que elas levam para outras situações da vida — destaca.

Além das atividades voltadas aos participantes mais jovens, o Cassino Skate Day também busca envolver pais e responsáveis. Conforme o organizador, a presença das famílias tem crescido nos últimos anos, acompanhando o aumento do interesse pelo esporte entre as crianças:

— Hoje os pais fazem parte desse processo. Muitos são eles que procuram o skate como atividade física para os filhos e acabam participando também. O evento foi pensado para valorizar essa convivência.