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"Quem errar menos vai sair com o resultado": técnico do Brasil de Pelotas projeta semifinal contra o Santa Cruz

Equipes fazem o confronto de ida no próximo sábado (27), às 15h, no Estádio dos Plátanos

Daniel Costa

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