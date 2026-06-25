"Quem errar menos vai sair com o resultado": técnico do Brasil de Pelotas projeta semifinal contra o Santa Cruz

Técnico concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira. Daniel Costa / Grupo RBS

Os primeiros 90 minutos do confronto entre Brasil de Pelotas e Santa Cruz, pela semifinal da Copa FGF, acontecem no sábado (27), às 15h, no Estádio dos Plátanos. O técnico do Xavante, Laécio Aquino, projeta um jogo competitivo e equilibrado, sendo decidido nos detalhes.

— Levando em conta a situação do gramado pode ser que complique um jogo mais propositivo. Somos sabedores que vai ser um jogo muito competitivo, aquele jogo que quem errar menos vai sair com o resultado — disse o técnico em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (25).

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Nesse contexto, o técnico espera repetir o desempenho do clássico diante do Farroupilha, quando o Brasil goleou por 4 a 0 e produziu grande parte de suas chances em bolas paradas.

— A bola parada decide jogos [...] Eu gosto muito de fazer jogadas de bola parada e nós temos jogadores que batem muito bem na bola — avalia.

Ao mesmo tempo, o treinador alerta que esse fundamento também é uma das armas do adversário. Segundo ele, o Santa Cruz é forte nas bolas aéreas ofensivas, o que exigirá atenção redobrada do sistema defensivo rubro-negro.

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Aquino também ressaltou a importância de a equipe atuar com inteligência ao longo dos 180 minutos da semifinal e não considera um empate um resultado ruim no jogo de ida.

— É uma decisão de 180 minutos minutos [...] não mata no primeiro, mas também não morre no primeiro, então temos que ter essa inteligência — disse.

Apesar do respeito ao adversário, o técnico garante que o Brasil precisa assumir o protagonismo da partida.

— Temos que respeitar [o Santa Cruz], mas também temos que nos impor — sustenta.

Departamento médico

Após um mês longe dos gramados, o atacante Andrey voltou aos treinamentos na quarta-feira (24). O atleta teve uma lesão muscular na partida diante do São Joseense, no Paraná, e desde então estava no departamento médico.

— O Andrey começou essa semana a transição. Ele está nos entregando, estou gostando do que estou vendo. Provavelmente vira uma opção para a partida — revelou o comandante.

O atleta ainda deve ser avaliado pela comissão técnica, mas deve integrar o grupo que viaja para Santa Cruz do Sul na sexta-feira (27). No entanto, deve iniciar a partida no banco de reservas, sendo preparado para o confronto de volta, no domingo (5), no Bento Freitas.

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Seguem no departamento médico os zagueiros Tony Lucas, Saulo e Vitor Becker, além do goleiro Edson.

Movimentação no mercado

O Xavante anunciou, na noite de quarta-feira (24), o lateral-direito Gedeílson, de 33 anos. O atleta, que foi da Seleção do Gauchão de 2022, quando atuava pelo Ypiranga, chega em Pelotas no domingo (28) e, caso seja regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta, fica à disposição para o confronto da volta.

Além dele, o Xavante também monitora outros cinco atletas visando a Divisão de Acesso. Um deles é o zagueiro Rafael Dumas, de 31 anos, que tem conversas avançadas para retornar ao clube pela terceira vez.



