Pelotense é vice-campeão de karatê no Canadá

Atleta retorna ao Brasil na quarta-feira. Reprodução / Arquivo pessoal

O atleta pelotense Fernando Marques, da Associação Shido-Kan de Karatê, conquistou o vice-campeonato do Open International de Montreal, no Canadá. A competição, que encerrou no domingo (21), reuniu cerca de 600 atletas de sete países e é considerada uma das principais disputas internacionais da modalidade na América do Norte.

O gaúcho, de 28 anos, competiu na categoria elite até 75 quilos e confirmou o bom momento vivido na temporada ao subir ao pódio com a medalha de prata. Para chegar na decisão, Marques venceu os canadenses Talhi Younesse e Kone Moussa. Na final, Oneil Ryan, também do Canadá, levou a melhor e ficou com o ouro.

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Além da competição, Marques também aproveitou o período em Montreal para ampliar sua preparação técnica. Durante a estadia, o atleta participa de treinamentos com os técnicos das seleções do Canadá e do México, Yevhen Motovylin e Manuel Candia, respectivamente. O retorno ao Brasil está previsto para quarta-feira (24).

A participação do pelotense na competição foi viabilizada pelo projeto Karatê do RS para o Mundo II, idealizado pelo próprio Fernando Marques. A iniciativa conta com financiamento do Governo do Estado, por meio do programa Pró-Esporte RS, além do patrocínio de empresas locais.



