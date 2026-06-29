Pelotas define novo técnico após mudança no planejamento para a Divisão de Acesso

Profissional comandou o União Frederiquense no acesso de 2021. Thiago Henrique / UFF

Daniel Franco será o técnico do Pelotas na Divisão de Acesso. Anunciado no domingo (28), o treinador chega ao clube acompanhado do auxiliar Marcelo Cupini.

A dupla estava no Sobradinho, onde conquistou o vice-campeonato do Campeonato Brasiliense nesta temporada. Daniel Franco também acumula no currículo dois acessos à elite estadual, com o União Frederiquense, em 2021, e com o Santa Cruz, em 2023.

Os profissionais se apresentam na quarta-feira (1º), quando iniciam os trabalhos ao lado de parte do elenco áureo-cerúleo.

Plano B

O anúncio de Daniel Franco ocorreu poucas horas após a classificação do São Luiz para a terceira fase da Série D. A equipe de Ijuí é comandada por Paulo Henrique Marques, treinador que tinha um acordo encaminhado para assumir o Pelotas.

Com a vaga conquistada, porém, Marques permanecerá no São Luiz pelo menos até o fim de julho, inviabilizando sua chegada imediata ao Lobo. Diante desse cenário, a direção precisou buscar uma alternativa no mercado.

Antes mesmo da definição da classificação do São Luiz, o diretor de futebol do Pelotas, Carlos Augusto Tavares, já admitia a possibilidade de o clube precisar mudar os planos.

— É evidente que a gente está sabendo dos riscos que estamos correndo. Isso já foi tratado com o Paulo. Se o Paulo seguir, ele não vai poder assumir o Pelotas. O Pelotas tem que buscar outro nome. Isso vai ter algum dano para nós, claro, porque vamos ter que procurar outro nome, trocar o pneu com o carro andando. Quando você quer subir o seu nível, procura determinado tipo de profissionais que correm esse risco — afirmou.

O nome de Franco já estava em observação caso o cenário fosse concretizado, possibilitando o acerto imediato.



