Pelotas começa preparação para Divisão de Acesso nesta semana

Primeiros trabalhos acontecem na Boca do Lobo. Jefferson Botega / Agencia RBS

A temporada 2026 começa na quarta-feira (1º) para o Pelotas. Longe dos gramados no primeiro semestre, o Lobo começa a preparação visando a Divisão de Acesso, que inicia em agosto.

De acordo com Carlos Augusto Tavares, diretor de futebol do clube, o Pelotas terá um elenco com aproximadamente 26 jogadores. Desses, cerca de 15 atletas são esperados para o primeiro dia de trabalhos.

Cerca de 20 jogadores já estão acertados com o clube, que ainda busca no mercado peças para o meio de campo e para o ataque.

— Tínhamos deficiência na lateral direita, que agora está contratada. Temos tratativas de mais um homem de ataque, um atleta muito diferenciado ainda para o meio de campo e talvez mais um atacante de lado, pela esquerda. Mais dois ou três novos jogadores e o clube estará pronto — afirmou.

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Os primeiros anúncios aconteceram na segunda-feira (29), quando foram confirmados o goleiro Medina, o zagueiro Júlio Nascimento, o lateral-esquerdo Fabinho, o volante Índio e o atacante João Lenger. Além deles, também devem jogar na Boca do Lobo no segundo semestre o goleiro Wagner Coradin, o zagueiro Wendell, os volantes Lucas Hulk e Vitor Oliveira, o meia Jean Roberto e o atacante Brandão.

Além dos jogadores experientes, o clube espera aproveitar atletas do elenco Sub-20, que está na semifinal da Divisão de Acesso da categoria.

Os atacantes Bruno Inácio e Gugu se destacam no sistema ofensivo e devem ser opção no grupo.

"Mudança" no comando

​Na casamata, Daniel Franco será o comandante. O técnico foi anunciado no domingo (28), dia seguinte da classificação do São Luiz para a terceira fase da Série D. A equipe de Ijuí é comandada por Paulo Henrique Marques, treinador que tinha um acordo encaminhado para assumir o Pelotas.

Com a vaga conquistada, porém, Marques permanecerá no São Luiz pelo menos até o fim de julho, inviabilizando sua chegada imediata ao Lobo. Além do técnico, o volante Lucas Hulk e o centroavante Brandão, que também estão no São Luiz, devem se apresentar somente no final do mês.

Diante disso, a direção áureo-cerúlea precisou buscar uma alternativa no mercado. O nome de Franco já estava em observação caso o cenário fosse concretizado, possibilitando o acerto imediato.

O profissional chega acompanhado do auxiliar Marcelo Cupini. A dupla estava no Sobradinho, onde conquistou o vice-campeonato do Campeonato Brasiliense nesta temporada. Os profissionais também acumulam no currículo dois acessos à elite estadual, com o União Frederiquense, em 2021, e com o Santa Cruz, em 2023.



