O que cada time gaúcho precisa para se classificar na Série D

Rio Grande do Sul tem quatro representantes na competição nacional. Gabriel Costa / Sérgio Galvani / G.E.B / Guarany FC

O domingo (7) será decisivo para os gaúchos na Série D. Brasil de Pelotas, São José e São Luiz seguem vivos na briga por uma vaga na segunda fase da competição, enquanto o Guarany de Bagé, já eliminado, apenas cumpre tabela.

No Grupo A15, apenas o São Luiz ainda tem chances de classificação. A equipe de Ijuí ocupa a quinta colocação, com 12 pontos, um a menos que o Cascavel, primeiro time dentro do G-4, e três atrás do Joinville, adversário da última rodada.

Para avançar, o São Luiz precisa vencer os catarinenses em casa por pelo menos dois gols de diferença. Assim, ultrapassaria o Joinville no critério de gols marcados.

Há também uma possibilidade que depende do outro representante gaúcho. O Guarany enfrenta o Cianorte, em Bagé, e, caso consiga tirar pontos dos paranaenses, o São Luiz garante a classificação com uma vitória simples.

O empate não basta para assegurar a vaga, devido ao número de vitórias. Neste grupo, todas as partidas da rodada serão disputadas simultaneamente, às 16h.

Confira a tabela do Grupo A15

Santa Catarina | 16 pontos Cascavel | 15 pontos Joinville | 15 pontos Cianorte | 13 pontos São Luiz | 12 pontos Guarany | 4 pontos

Confira os jogos dos gaúchos na última rodada

São Luiz x Joinville (10ª rodada) - Domingo (7), às 16h, no Estádio 19 de Outubro

Guarany x Cianorte (10ª rodada) - Domingo (7), às 16h, no Estrela D'Alva

Panorama do Grupo A16

Do outro lado, os gaúchos Brasil e São José lutam pela última vaga do Grupo A16. O Xavante estava com a quarta colocação até a penúltima rodada, quando perdeu em casa e viu o Zeca vencer e assumir a posição no G-4.

O São José chega na última rodada na quarta colocação, com 10 pontos, um a mais que o Xavante. O time da Capital depende apenas de si para avançar.

Já o Xavante torce por três cenários. O primeiro é uma vitória combinada com qualquer tropeço do São José. O segundo tem o empate rubro-negro e uma derrota do Zeca, o que faria o Brasil avançar pelo saldo de gols.

A última possibilidade pode ter os dois gaúchos avançando. Isso porque quem ficaria de fora é o São Joseense, que enfrenta em casa o Marcílio Dias. Para isso, o Brasil precisa vencer e torcer por uma derrota dos paranaenses, o que faria o Xavante avançar pelo número de gols marcados.

Na última rodada, marcada para as 15h, o Brasil vai até Pato Branco (PR) enfrentar o lanterna Azuriz. Já o São José encara o líder Blumenau, em Santa Catarina.

Confira a tabela do Grupo A16

Blumenau | 19 pontos Marcílio Dias | 15 pontos São Joseense | 12 pontos (Saldo -1 e 3 GM) São José | 10 pontos (Saldo -3 e 5 GM) Brasil | 9 pontos (Saldo -3 e 8 GM) Azuriz | 8 pontos

Confira os jogos dos gaúchos nas últimas rodadas

Azuriz x Brasil (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, no Paraná

Blumenau x São José (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, em Santa Catarina

São Joseense x Marcílio Dias (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, no Paraná



