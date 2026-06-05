O que cada time gaúcho precisa para se classificar na Série D

O domingo (7) será decisivo para os gaúchos na Série D. Brasil de Pelotas, São José e São Luiz seguem vivos na briga por uma vaga na segunda fase da competição, enquanto o Guarany de Bagé, já eliminado, apenas cumpre tabela.
No Grupo A15, apenas o São Luiz ainda tem chances de classificação. A equipe de Ijuí ocupa a quinta colocação, com 12 pontos, um a menos que o Cascavel, primeiro time dentro do G-4, e três atrás do Joinville, adversário da última rodada.
Para avançar, o São Luiz precisa vencer os catarinenses em casa por pelo menos dois gols de diferença. Assim, ultrapassaria o Joinville no critério de gols marcados.
Há também uma possibilidade que depende do outro representante gaúcho. O Guarany enfrenta o Cianorte, em Bagé, e, caso consiga tirar pontos dos paranaenses, o São Luiz garante a classificação com uma vitória simples.
O empate não basta para assegurar a vaga, devido ao número de vitórias. Neste grupo, todas as partidas da rodada serão disputadas simultaneamente, às 16h.
Confira a tabela do Grupo A15
- Santa Catarina | 16 pontos
- Cascavel | 15 pontos
- Joinville | 15 pontos
- Cianorte | 13 pontos
- São Luiz | 12 pontos
- Guarany | 4 pontos
Confira os jogos dos gaúchos na última rodada
São Luiz x Joinville (10ª rodada) - Domingo (7), às 16h, no Estádio 19 de Outubro
Guarany x Cianorte (10ª rodada) - Domingo (7), às 16h, no Estrela D'Alva
Panorama do Grupo A16
Do outro lado, os gaúchos Brasil e São José lutam pela última vaga do Grupo A16. O Xavante estava com a quarta colocação até a penúltima rodada, quando perdeu em casa e viu o Zeca vencer e assumir a posição no G-4.
O São José chega na última rodada na quarta colocação, com 10 pontos, um a mais que o Xavante. O time da Capital depende apenas de si para avançar.
Já o Xavante torce por três cenários. O primeiro é uma vitória combinada com qualquer tropeço do São José. O segundo tem o empate rubro-negro e uma derrota do Zeca, o que faria o Brasil avançar pelo saldo de gols.
A última possibilidade pode ter os dois gaúchos avançando. Isso porque quem ficaria de fora é o São Joseense, que enfrenta em casa o Marcílio Dias. Para isso, o Brasil precisa vencer e torcer por uma derrota dos paranaenses, o que faria o Xavante avançar pelo número de gols marcados.
Na última rodada, marcada para as 15h, o Brasil vai até Pato Branco (PR) enfrentar o lanterna Azuriz. Já o São José encara o líder Blumenau, em Santa Catarina.
Confira a tabela do Grupo A16
- Blumenau | 19 pontos
- Marcílio Dias | 15 pontos
- São Joseense | 12 pontos (Saldo -1 e 3 GM)
- São José | 10 pontos (Saldo -3 e 5 GM)
- Brasil | 9 pontos (Saldo -3 e 8 GM)
- Azuriz | 8 pontos
Confira os jogos dos gaúchos nas últimas rodadas
Azuriz x Brasil (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, no Paraná
Blumenau x São José (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, em Santa Catarina
São Joseense x Marcílio Dias (10ª rodada) - Domingo (7), às 15h, no Paraná
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.