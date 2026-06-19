No Nordeste, Malgi busca sua melhor campanha na Liga Feminina de Futsal

Sob o comando do técnico Maurício Giusti, equipe disputa a LFF pela segunda vez. Divulgação Malgi Futsal

A Malgi pode alcançar neste sábado (20) a melhor campanha de sua história na Liga Feminina de Futsal (LFF). Às 17h, em Aracaju (SE), a equipe pelotense enfrenta a lanterna APCEF Confiança-SE em busca da segunda vitória na competição e da primeira como visitante.

Sob o comando do técnico Maurício Giusti, a Malgi disputa a LFF pela segunda vez. Em sua estreia, em 2025, somou quatro pontos em nove partidas e conquistou sua primeira vitória na competição justamente diante da APCEF Confiança, por 4 a 2, em Pelotas.

Nesta temporada, a equipe ocupa a 12ª colocação, com três pontos conquistados em sete jogos. O único triunfo veio na sexta rodada, quando venceu a Female por 3 a 2, também em Pelotas.

Por isso, uma vitória em Aracaju não apenas faria a equipe ultrapassar a pontuação obtida na edição anterior, como também representaria o primeiro triunfo da Malgi fora de casa na história da competição.

Além do marco histórico, o resultado pode aproximar a equipe da zona de classificação para os playoffs. Em caso de vitória, a diferença para o G-8 poderá cair para apenas dois pontos.

Segundo Maurício Giusti, o principal objetivo da Malgi nesta temporada é garantir uma vaga no mata-mata da competição.

A partida desta sexta-feira terá transmissão ao vivo, com imagens, pelo canal da Liga Feminina de Futsal no YouTube.



