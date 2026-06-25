Na semifinal da Copa FGF, Brasil de Pelotas terá o maior período de preparação desde a estreia na temporada

Xavante faz atividades na Arena Marini, no Bento Freitas e em campos de society. Gabriel Costa / G.E. Brasil

São 10 dias que separam a última partida do Brasil de Pelotas do confronto de ida da semifinal da Copa FGF, diante do Santa Cruz, marcado para o sábado (27), às 15h, nos Plátanos. Esse será o maior período de preparação desde a estreia do Xavante na temporada, em abril.

Desde a estreia no ano, o clube disputou 17 partidas em apenas 73 dias, média de um jogo a cada 4,2 dias. A sequência se intensificou em maio, quando o Brasil passou a conciliar a Série D, a final da Recopa Gaúcha e a Copa FGF. Com a eliminação ainda na fase de grupos da competição nacional, a equipe passou a contar com mais tempo para treinamentos.

Antes mesmo da pausa atual, o empate em 3 a 3 com o Guarany, em Bagé, no dia 17, já havia sido antecedido por uma semana sem compromissos oficiais desde o clássico Bra-Far. A tendência é que esse intervalo maior entre partidas se mantenha na reta final da Copa FGF, já que os jogos decisivos serão disputados aos finais de semana.

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Tempo para ajustes

Após folga no domingo (21), o elenco se reapresentou na segunda-feira (22) e seguirá treinando até sexta-feira (26), quando realiza a última atividade pela manhã antes da viagem para Santa Cruz do Sul.

O período também representa a maior sequência de treinamentos do técnico Laécio Aquino, que completará um mês no comando da equipe na véspera da semifinal. Ao todo, são cinco jogos, com uma vitória, três empates e uma derrota.

— Trabalhamos em todos os sentidos, até no contexto mental. Foi uma semana muito produtiva. [...] Tem amanhã [sexta] ainda para trabalhar situações de bola parada, alguma coisa desse sentido para poder ir lá [em Santa Cruz do Sul] e fazer um grande jogo — disse o técnico em entrevista coletiva nesta quinta-feira (25).

Com tempo para trabalhar, a tendência é de ajustes na equipe para a reta final da Copinha. As mudanças não devem ser significativas em termos de nomes, mas é esperada uma evolução na postura da equipe.



