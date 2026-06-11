Na Copa FGF, Farroupilha acredita que larga na frente dos rivais para a Terceirona 

Fantasma disputa a última vaga com o Jalde-Negro. Káren Rodrigues / Acesso Imagens

Mesmo com a goleada por 4 a 0 sofrida para o Brasil de Pelotas no clássico Bra-Far, o Farroupilha segue otimista para o restante da temporada. Segundo o auxiliar Gregory Macedo, que substituiu o técnico Bruno Coelho, suspenso, a participação na Copa FGF foi planejada como uma etapa de preparação para a principal competição do clube na temporada, a Terceirona.

— Na verdade, nós entramos na Copinha para fazer um laboratório para disputar a Terceirinha, a Série B. Mas, com certeza, o time está além da expectativa, tanto é que vem surpreendendo a mídia e os torcedores — afirmou Macedo.

Com o grupo treinando desde março e disputando a Copa FGF, a avaliação é que o Farroupilha chegará mais preparado do que muitos dos adversários na Terceirona. Além da preparação antecipada, o Macedo destaca a manutenção da base do elenco como um dos diferenciais para a sequência da temporada.

— Embora a nossa campanha venha sendo boa e esteja tendo procura nos nossos atletas, os atletas estão demonstrando interesse em ficar. Obviamente devemos perder uns três atletas, mas eu acredito que nós largamos na frente dos adversários porque já vamos chegar com um elenco pronto e entrosado — afirma Macedo.

Para o profissional, o ganho não está apenas na formação de um grupo entrosado, mas também na evolução física e tática conquistada ao longo da competição.

— Acredito que nós chegamos bem melhor fisicamente e, taticamente, também acredito que nós largamos na frente, porque vamos estar trabalhando, no mínimo, uns cinco meses à frente dos adversários — disse.

Campanha na Copa FGF

Atual terceiro colocado do Grupo B, com três pontos, o Farroupilha segue com chance de classificação em caso de derrota do Bagé. Em cinco jogos, o Farrapo soma três empates e duas derrotas, ambas no clássico Bra-Far.

Terceirona

A última divisão estadual começa em setembro. Na primeira fase, o Farrapo terá pela frente Rio Grande, Riograndense e São Paulo-RG, em um grupo regionalizado.



