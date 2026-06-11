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Na Copa FGF, Farroupilha acredita que larga na frente dos rivais para a Terceirona 

Mesmo com três empates e duas derrotas na Copa FGF, Farroupilha foca preparação antecipada para a Terceirona

Daniel Costa

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