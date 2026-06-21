Listrada, azul ou com mapa do Brasil: além da 'amarelinha', criador do uniforme da seleção também fez modelos alternativos

A 'Amarelinha', o uniforme principal da seleção brasileira, rapidamente se tornou a camiseta mais respeitada do futebol mundial. Criada pelo gaúcho Aldyr Schlee em 1953 e lançada oficialmente em 1954, foi alçada à glória no bicampeonato mundial em 1958 e 1962 e imortalizada por Pelé na conquista do tri na Copa do Mundo de 1970 — mas a história poderia ter sido diferente.

O Rei do Futebol poderia ter vestido um uniforme listrado em verde e amarelo; ou uma camiseta verde com golas amarelas — o contrário da oficial; ou ainda uma camiseta azul com detalhes em verde e amarelo e o mapa do Brasil em branco ao centro.

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Aldyr Schlee desenhou vários esboços para participar de concurso promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) em parceria com o diário Correio da Manhã para escolher o novo traje nacional, em substituição ao uniforme branco com gola azul, maculado pelo "Maracanaço" da Copa do Mundo de 1950.

Os protótipos fazem parte de um arquivo do gaúcho, que também foi jornalista e escritor, e que conta ainda com um raro caderno ilustrado que narra a história do mundial de 1950, realizado no Brasil.

Aldyr Garcia Schlee morreu em 2018, aos 83 anos, em Pelotas. Nauro Júnior / Agencia RBS

Schlee deixou a imaginação fluir. O uniforme branco não foi imediatamente descartado, mas reinventado: uma opção ganhou detalhes em verde e amarelo na gola e nas mangas, com o símbolo brasileiro azul com as estrelas do Cruzeiro do Sul pintadas.

Outros desenhos

Uma alternativa poderia ter sido uma camiseta verde com uma listra grossa amarela na horizontal com o mapa do Brasil em azul, ao centro.

Outra trazia a predominância amarela, mas continha uma listra horizontal em verde, com outras duas listras mais finas acima e abaixo.

Uma camiseta azul com grandes estrelas do Cruzeiro do Sul preenchendo a parte frontal também foi pensada. Outra opção era bicolor dividida em verde à direita e amarelo à esquerda.

Duas opções de camisa tricolor listrada: uma em verde e amarelo com linhas finas em azul e outra em azul e amarelo com listras finas em verde.

Não faltaram uniformes à disposição para a escolha e, por fim, a alternativa vencedora seria aquela eternizada na memória dos brasileiros com 5 taças da Copa do Mundo levantadas.

— Aquela camisa branca com a golinha azul não representava nada de nacionalidade. Mas acho que essa combinação de quatro cores não é o que é hoje simplesmente por ser o desenho mais bonito, mas porque ela se tornou uma camisa vencedora — declara o filho Aldyr Schlee, batizado em homenagem ao pai.

De Pelé e Garrincha a Bebeto e Romário, a Rivaldo e Ronaldo. Azul, branco, verde ou amarelo. Muitas poderiam ser as cores nacionais a representar a Seleção no esporte mais popular do mundo, mas quis o destino fazer o país do futebol sempre almejar voos mais altos e ter sua equipe conhecida como a Seleção Canarinho.



