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Listrada, azul ou com mapa do Brasil: além da 'amarelinha', criador do uniforme da seleção também fez modelos alternativos

Aldyr Schlee desenhou esboços para participar de concurso promovido pela CBD para substituir uniforme branco, que foi usado na derrota para o Uruguai na Copa do Mundo de 1950

Diego Nuñez

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