Interino avalia derrota do Farroupilha no Bra-Far e mantém esperança pela classificação: "Não tem nada perdido"

Segunda melhor defesa da competição até então, o Farroupilha viu seu sistema defensivo ser vazado quatro vezes na derrota para o Brasil de Pelotas por 4 a 0, no Bento Freitas. Após o clássico Bra-Far, pela penúltima rodada da Copa FGF, Gregory Macedo, que substituiu o técnico Bruno Coelho, suspenso, reconheceu os erros cometidos pela equipe e reforçou a esperança de chegar à última rodada com chances de classificação.
— Obviamente não esperávamos esse resultado. Foi um jogo que nós começamos desligados. O Brasil entrou tentando buscar o resultado desde o início e, em alguns erros coletivos, abrimos espaço e o Brasil conseguiu fazer o resultado no primeiro tempo [...] O nosso setor defensivo vinha se destacando e hoje foi um ponto negativo. É um ponto que agora vamos ter que trabalhar para corrigir — avaliou.
Apesar do revés, Gregory acredita que o Farroupilha ainda pode chegar à rodada final dependendo apenas de si.
— Acreditamos que o Guarany vai fazer um bom resultado, vai nos deixar vivos para chegar na última rodada com chance de classificação.
Com a derrota, o Farroupilha seguiu na terceira colocação, com três pontos, e agora fica de olho no clássico Ba-Gua, entre Bagé e Guarany, marcado para domingo (14), no Pedra Moura. Isso porque, o Jalde-Negro é o vice-líder, com cinco pontos, e pode garantir a segunda vaga à semifinal em caso de vitória. O Alvirrubro também tem chances de avançar, mas é o lanterna, com dois pontos.
Campanha acima das expectativas
Montado inicialmente para servir de "laboratório" para a Terceirona, o elenco do Farroupilha vem surpreendendo a própria comissão técnica na Copa FGF. Macedo destacou que o desempenho da equipe superou as expectativas traçadas no início da competição.
— Nós entramos na Copinha para fazer um laboratório para disputar a Terceirona, a Série B. Mas, com certeza, o time está além da expectativa. Tanto é que vem surpreendendo a mídia e os torcedores — destaca.
O auxiliar ressaltou que a derrota para o Brasil não altera a confiança no trabalho desenvolvido.
— Como eu falei para os atletas depois do jogo, não tem nada perdido. Ainda temos chance de classificação. Obviamente agora não depende só de nós, mas nós temos fé que o trabalho vai ser recompensado e ainda vamos chegar vivos na última rodada dependendo só de nós — afirma.
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