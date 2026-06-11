Esportes

4 a 0
Notícia

Interino avalia derrota do Farroupilha no Bra-Far e mantém esperança pela classificação: "Não tem nada perdido"

Auxiliar Gregory Macedo foi o comandante do Farrapo no clássico, substituindo Bruno Coelho, suspenso

Daniel Costa

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