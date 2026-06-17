Guarany de Bagé x Brasil de Pelotas: horário, escalações e onde assistir a partida da Copa FGF

Guarany de Bagé e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 15h, pela última rodada da Copa FGF. A partida acontece no Estádio Estrela D'Alva.
Atual líder do Grupo B, com 13 pontos, sete de vantagem para o segundo colocado, o Xavante já está matematicamente na semifinal. O Rubro-Negro está invicto na competição, com um empate e quatro vitórias, a ultima delas diante do Farroupilha, por 4 a 0.
Já o Guarany superou um começo ruim na competição e vem de três jogos de invencibilidade, o que faz o time ainda sonhar com a vaga à semifinal. A vitória de virada, por 2 a 1, no clássico Ba-Gua, na penúltima rodada, levou o Alvirrubro aos cinco pontos, mesma pontuação do vice-líder Bagé, que leva vantagem no saldo de gols.
Para avançar, o Guarany precisará somar pontos e torcer por um tropeço do Bagé, que enfrenta o Farroupilha, na Boca do Lobo. O Farrapo é o lanterna, com três pontos, e também tem chances de classificação.
Confira a tabela do Grupo B
- Brasil | 13 pontos
- Bagé | 5 pontos (saldo de gols -1)
- Guarany | 5 pontos (saldo de gols -2)
- Farroupilha | 3 pontos (saldo de gols -5)
Prováveis escalações
Guarany: Thiago; Talles, Bruno Cardoso, Albert e Vitor Oliveira; David Cunha , Hiago Lucas e Allan Christian; Pepeto, Emersson Bastos e Marcos Paulo.Técnico: Alessandro Telles.
Brasil: Davi; Lula e Thiago Henrique e Otávio; Yuri, Masson, Simas, Alan e Streit; Givigi (Guty) e Morbeck. Técnico: Laécio Aquino.
Arbitragem
Edimilson Fernando dos Santos da Luz auxiliado por Juarez de Mello Junior e Luciano Luis de Mello.
Como acompanhar
O jogo não terá transmissão com imagens.
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