Guarany de Bagé depende de combinação de resultados para disputar a Série D de 2027

Índio teve calendário nacional nas duas últimas temporadas. Sérgio Galvani / Guarany FC

O Guarany de Bagé está de olho em uma vaga na Série D de 2027 via Ranking Nacional de Clubes (RNC). Para isso, o Alvirrubro precisa de uma combinação de resultados.

Atualmente, o Alvirrubro ocupa a 97ª posição no Ranking Nacional de Clubes e aparece em 13º lugar na lista de espera entre os times sem divisão nacional que buscam classificação via ranking. À sua frente estão Tombense, Nova Iguaçu, Aparecidense, Altos-PI, Tuna Luso, Ceilândia, Maracanã, Cascavel, Brasil de Pelotas, Humaitá-AC, Fluminense-PI e Brasiliense.

A Série D de 2027 terá 96 participantes. Inicialmente, apenas quatro vagas são reservadas aos clubes mais bem colocados no Ranking que ainda não tenham calendário nacional garantido. No entanto, esse número aumenta sempre que uma equipe que já conquistou vaga pelo campeonato estadual também avança à terceira fase da Série D.

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Dos 32 clubes classificados para a terceira fase da Série D deste ano, 12 já tinham assegurado presença na edição de 2027 por meio dos campeonatos estaduais. Nesses casos, as vagas conquistadas pela campanha na Série D são transferidas ao Ranking Nacional de Clubes, desde que essas equipes não obtenham o acesso à Série C.

Como são distribuídas as vagas para a Série D de 2027

2 clubes rebaixados da Série C de 2026;

64 classificados pelos campeonatos estaduais;

26 equipes que chegarem à terceira fase da Série D de 2026;

4 vagas iniciais destinadas ao Ranking Nacional de Clubes.

*Se um clube que já garantiu vaga pelo Estadual também avança à terceira fase da Série D, essa vaga é repassada ao Ranking Nacional de Clubes, aumentando o número de classificados por esse critério.

O levantamento é do site RankingCBF.com, que atualiza semanalmente a projeção com base nos critérios da CBF. A classificação oficial será divulgada somente após o encerramento do calendário nacional, em dezembro.

Combinações possíveis

Nesse cenário, o Guarany precisa que nove dessas 12 equipes não conquistem o acesso à Série C. Assim, serão 13 times classificados via Ranking Nacional de Clubes.

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Outro fator que pode beneficiar o Guarany é uma eventual conquista do título da Copa FGF pelo Brasil de Pelotas. Caso o Xavante fique com a taça, garantirá diretamente a terceira vaga do Rio Grande do Sul na Série D de 2027 e deixará de ocupar uma posição na lista de espera do ranking, fazendo com que todos os clubes abaixo avancem uma colocação, incluindo o Guarany.

Há também a alternativa da classificação via vaga estadual. Para isso, São José e São Luiz devem subir para a Série C, fazendo com que o Guarany conquiste o calendário nacional através do desempenho no Gauchão deste ano.



