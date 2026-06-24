Grande Prêmio Princesinha muda de nome e passa a integrar programação de aniversário de Pelotas

Prova segue com inscrições abertas até esta sexta-feira (26). Volmer Perez / Divulgação

Tradicional no calendário do turfe pelotense, o Grande Prêmio Princesinha terá mudança em 2026. Em comemoração aos 214 anos do município e aos 96 anos do Jockey Club, a disputa passará a se chamar Grande Prêmio Cidade de Pelotas e integrará a programação oficial do aniversário.

A prova será realizada no dia 5 de julho, reunindo em um único evento as celebrações das duas datas. Segundo o presidente do Jockey Club de Pelotas, Jair Barbosa, a mudança surgiu a partir da aproximação entre a entidade e o poder público.

Tradicionalmente realizado em homenagem ao aniversário do clube, o GP Princesinha é o segundo principal evento do calendário do Jockey Club, atrás apenas do Grande Prêmio Princesa do Sul, disputado em abril. Agora, a prova passa a ganhar uma identidade ligada também ao município.

— Vamos fazer um único evento para comemorar as duas datas, os 214 anos do município e os 96 anos do Jockey Club, em um evento único — destaca Barbosa.

Além das corridas, a programação contará pela primeira vez com uma feira de mulheres empreendedoras, com exposição e comercialização de produtos. A iniciativa busca ampliar o público do evento e agregar novas atrações.

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Apesar de o turfe ter sido historicamente associado ao público masculino, Barbosa afirma que o cenário vem mudando nos últimos anos.

— Hoje, o que se nota no Jockey são famílias. A entrada é franca, o sujeito entra com o carro, coloca as cadeiras ali dentro, as esposas vão, as crianças vão, ficam todos na volta tomando chimarrão. Tu olha no pavilhão e vê os casais juntos com os filhos. Hoje, em termos de público, é igualitário — disse.

Inscrições abertas

As inscrições seguem abertas até a sexta-feira (26). A expectativa da direção é realizar entre cinco e seis páreos ao longo da tarde, aproveitando a luz natural, já que o hipódromo não possui iluminação para corridas noturnas.

Para o GP Cidade de Pelotas, a premiação prevista para o vencedor é de R$ 5 mil. O segundo e o terceiro colocados receberão, respectivamente, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil. Nas demais provas, a premiação será de R$ 3 mil para o primeiro lugar.

A expectativa do Jockey Club pelotense é receber entre 4 mil e 5 mil pessoas no dia da prova.

— Nossa expectativa é de casa cheia de novo, em função desse destaque para a cidade, da feira das empreendedoras e do apoio do poder público. Isso sempre nos alavanca um público bastante grande — projeta.

A organização também garante a presença de representantes do Uruguai. Um dos maiores criadores de cavalos do país vizinho, ligado ao Haras Los Robles, já confirmou participação no evento, o que deve reforçar ampliar a visibilidade do evento.



