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Grande Prêmio Princesinha muda de nome e passa a integrar programação de aniversário de Pelotas

Tradicional prova celebrará os 214 anos do município e deve reunir até 5 mil pessoas no hipódromo

Daniel Costa

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