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Após eliminação na Série D
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Gestor da SAF do Brasil de Pelotas, Emerson da Rosa cita queda de rendimento "inexplicável" e projeta mudanças

Recopa Gaúcha contra o Inter foi o ponto de virada; grupo passará por reformulação para a Divisão de Acesso

Daniel Costa

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