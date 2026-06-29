Futsal reúne cerca de 50 pessoas com síndrome de Down no sul do Estado

Programação reuniu atletas, familiares e voluntários em uma manhã de atividades esportivas, música e confraternização. Guilherme Schuch / Arquivo pessoal

Cerca de 50 pessoas com síndrome de Down participaram, no último sábado (27), de um encontro de integração promovido pela Associação Esportiva Vanzin, em Rio Grande. A programação reuniu atletas, familiares e voluntários em uma manhã de atividades esportivas, música e confraternização.

O evento contou com a participação dos integrantes do projeto Vanzin Futsal Down, de Rio Grande, da equipe da APADPEL, de Pelotas, e da Banda Amigos, também do município rio-grandino.

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Segundo os organizadores, a iniciativa buscou fortalecer a convivência entre pessoas com síndrome de Down e suas famílias, além de incentivar a inclusão por meio do esporte e da cultura.

— O encontro superou as expectativas e mostrou a importância de criar espaços de convivência e troca de experiências entre os participantes e seus familiares — afirma o coordenador do projeto, Cláudio Rene.

Projeto começou há pouco mais de um mês

O encontro também apresentou à comunidade o trabalho desenvolvido pelo Projeto Vanzin Futsal Down, criado pela Associação Esportiva Vanzin e em funcionamento há pouco mais de um mês.

A iniciativa oferece treinamentos gratuitos de futsal a pessoas com síndrome de Down. As atividades ocorrem quinzenalmente, aos sábados, no ginásio do Sesi, em Rio Grande.

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Além do ensino da modalidade, o projeto tem como objetivo estimular a socialização, a autonomia e a qualidade de vida dos participantes por meio da prática esportiva.

Nova turma para pessoas com TEA está prevista

A associação também planeja ampliar as atividades nos próximos meses. A expectativa é que, a partir de agosto, seja criada uma turma voltada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com os organizadores, novos encontros de integração entre os grupos de Rio Grande e Pelotas também estão previstos, com o objetivo de ampliar a rede de apoio entre as famílias e promover o intercâmbio entre os participantes.



