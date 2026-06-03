Farroupilha sofre gol no último lance e empata com o Guarany de Bagé

Farroupilha e Guarany de Bagé empataram em 1 a 1, na Boca do Lobo, pela quarta rodada da Copa FGF. Léo Ferraz, de pênalti, no último lance da primeira etapa abriu o placar para o Farrapo, que sofreu o empate no último minuto da partida, em gol de Emersonn.
O confronto na Boca do Lobo foi o primeiro do Farroupilha em solo pelotense desde a campanha outubro de 2024, durante a Terceirona daquele ano.
Com o resultado, o Farroupilha segue na terceira posição do Grupo B, com três pontos, enquanto o Guarany ocupa a lanterna, com dois.
Na liderança está o Brasil, com nove pontos, e na vice-liderança o Bagé, com quatro. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 15h, no Pedra Moura, pelo encerramento da rodada.
Na penúltima rodada, marcada para 10 de junho, dois clássicos movimentam o Grupo B. Brasil e Farroupilha fazem o Bra-Far no Bento Freitas, enquanto Bagé e Guarany disputam o Ba-Gua no Pedra Moura.
Tabela do Grupo B da Copa FGF
- Brasil | 9 pontos*
- Bagé | 4 pontos*
- Farroupilha | 3 pontos
- Guarany | 2 ponto
*Equipes se enfrentam na tarde de quinta-feira (4).
O jogo
Alvirrubro perde chances e mandante é fatal
Precisando do resultado para se manter na disputa pela classificação, as equipes buscaram o gol durante toda primeira etapa, deixando o jogo aberto desde o minuto inicial. O Guarany foi quem teve as melhores oportunidades, mas o Farroupilha foi quem aproveitou.
A primeira chegada foi do Alvirrubro, Aos cinco minutos, Pedro Henrique recebeu na entrada da área, cortou o marcador e finalizou rasteiro, de perna esquerda, para a primeira defesa de Pedro.
Aos 18, Vitor Oliveira fez jogada individual pela esquerda e serviu Pedro Henrique. Livre, na entrada da área, o camisa 7 teve tempo de dominar e tentar a batida colocada, mas a bola passou longe do gol.
Aos 24, o Alvirrubro voltou a assustar, dessa vez com Tony Jr. Após cobrança de falta lateral, a bola sobrou dentro da área para o atacante, que finalizou por cima do gol de Pedro.
A melhor oportunidade dos visitantes foi aos 35. Vitor Oliveira fez jogada individual pela esquerda e tentou a finalização. A bola bateu na zaga e sobrou livre para Silas, na entrada da área. O camisa 10 finalizou cruzado e contou com desvio de Tony Jr., que não conseguiu marcar.
Já o Farroupilha levava perigo em jogadas individuais, usando a velocidade de Wendell Pelé e Léo Ferraz. Nos minutos finais, o time da casa intensificou a busca pelo gol e começou a assustar o adversário.
A primeira grande chance do Farroupilha surgiu aos 43 minutos. Vicente puxou o contra-ataque pela esquerda, carregou para o meio e arriscou a finalização de fora da área obrigando o goleiro Thiago a mandar a bola para escanteio.
Apesar da boa defesa, no último lance da primeira etapa, aos 48, o goleiro não conseguiu evitar o pior. A jogada começou com Negrinho, que tabelou com Christiel e foi derrubado na área. O árbitro viu e assinalou o pênalti. Na cobrança, Léo Ferraz bateu firme no lado direito de Thiago, que até acertou o canto, mas não conseguiu evitar o gol do Farrapo, que foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.
Guarany empata nos acréscimos
Com o resultado na mão, o Farroupilha voltou para o segundo tempo com as linhas mais baixas, apostando no contra-ataque.
O Alvirrubro ameaçou aos sete minutos. Talles cruzou da direita e encontrou Tony Jr. O atacante se desvencilhou da marcação e cabeceou, da marca do pênalti, nas mãos do goleiro Pedro.
A resposta do Farrapo veio aos 12. No contra-ataque, Christiel acionou Negrinho, nas costas da marcação. Ele carregou até a área e tentou cortar o marcador, mas foi desarmado, perdendo a grande chance do time na etapa final.
O Guarany teve a posse ao longo da partida e apostou em bolas paradas, sobretudo escanteios e faltas frontais ao gol.
Aos 35 minutos, após falha da defesa do Farroupilha, a bola sobrou para Marcos Paulo, na marca do pênalti. O centroavante tentou tirar do goleiro, que conseguiu afastar parcialmente, parando nos pés de Tony Jr. O camisa 11 tentou a finalização, mas Pedro conseguiu fazer a defesa.
Assim como Farroupilha, o Guarany também chegou ao seu gol nos acréscimos. Aos 53, Emersonn recebeu dentro da área e finalizou no canto esquerdo de Pedro, que nada pode fazer para evitar o gol, já que a bola ainda bateu na trave antes de entrar.
Protocolo antirracismo
A partida ficou paralisada entre os minutos 43 e 47 do segundo tempo por conta do protocolo antirracismo. O meia Paulinho, do Guarany, acusou um torcedor de proferir ofensas racistas ao jogador. O homem foi retirado do estádio pela Brigada Militar.
Copa FGF
A competição, que ocorre desde 13 de maio, conta com oito equipes, divididas em dois grupos regionalizados. Os dois primeiros de cada chave avançam para a semifinal, disputada em jogos de ida e volta.
Os finalistas da competição garantem vaga na Série D e na Copa Sul-Sudeste de 2027.
Copa FGF (4ª rodada) — 3/6/2026
Farroupilha (1)
Pedro; Sorisso, Wendell Amaral, Digão e Eto'o; Marlon Bica e Vicente; Wendell Pelé (Ariel, 14'/2ºT), Christiel (Henry, 36'/2ºT) e Léo Ferraz (Diego, 36'/2ºT); Negrinho (Léo Silveira, 25'/2ºT). Técnico: Bruno Coelho.
Guarany (1)
Thiago Gonçalves, Talles, Bruno Cardoso, Albert e Higor (David, 10'/1ºT); Vitor Oliveira, Hiago (Allan Christian, 16'/2ºT), Silas, Tony Júnior e Pedro Henrique; Matheus Guimarães. Técnico: Alessandro Telles.
GOL: Léo Ferraz (F) e Emersonn (G).
ARBITRAGEM: Rodrigo Brand da Silva auxiliado por Mateus Oliverio Rocha e Cassio Pires Dornelles.
LOCAL: Estádio Boca do Lobo, em Pelotas.
Próximo jogo do Farroupilha
- Quarta-feira, 10/6 — 19h
- Brasil x Farroupilha
- Estádio Bento Freitas, em Pelotas — Copa FGF (5ª rodada)
Próximo jogo do Guarany
- Domingo, 10/6 — 16h
- Guarany x Cianorte
- Estádio Estrela D'Alva, em Bagé — Série D (10ª rodada)
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