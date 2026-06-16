Farroupilha precisa vencer e torcer pelo Xavante para avançar na Copa FGF

Tricolor pode se juntar ao Xavante no mata-mata. Káren Rodrigues / Acesso Imagens

O Farroupilha segue vivo na disputa pela última vaga nas semifinais da Copa FGF. Com a vitória do Guarany no clássico Ba-Gua, por 2 a 1, o Tricolor chega na última rodada com chances matemáticas de classificação.

Lanterna do Grupo B, com três pontos, o Farrapo está apenas dois pontos atrás de Bagé e Guarany. Na última rodada, marcada para quarta-feira (17), às 15h, o Farroupilha enfrenta o Bagé, na Boca do Lobo, enquanto o Guarany recebe o Brasil, no Estrela D'Alva.

Para avançar, o Farroupilha precisa obrigatoriamente vencer o Bagé. Além disso, depende de uma vitória do Brasil sobre o Guarany.

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Também existe a possibilidade de classificação em caso de empate entre Guarany e Brasil. Nesse cenário, porém, a equipe comandada por Bruno Coelho teria que vencer por pelo menos três gols de diferença para superar os adversários no saldo de gols.

Vagas definidas

As demais três vagas à semifinal já estão definidas. No Grupo A, Gramadense e Santa Cruz já estão na próxima fase. Os times se enfrentam na última rodada para definir a liderança, que no momento, está com o time da Serra.

No Grupo B, o único garantido na próxima fase é o Brasil, que tem a liderança matemática. O Xavante já confirmou a decisão da semifinal para o Bento Freitas e agora aguarda a definição do seu adversário.

Confira a tabela do Grupo A

Gramadense | 10 pontos Santa Cruz | 9 pontos Brasil de Farroupilha | 4 pontos Monsoon | 2 pontos

Confira a tabela do Grupo B

Brasil | 13 pontos Bagé | 5 pontos (saldo de gols -1) Guarany | 5 pontos (saldo de gols -2) Farroupilha | 3 pontos (saldo de gols -5)

Copa FGF

A competição, que ocorre desde 13 de maio, conta com oito equipes, divididas em dois grupos regionalizados. Os dois primeiros de cada chave avançam para a semifinal, disputada em jogos de ida e volta.

Os finalistas da competição garantem vaga na Série D e na Copa Sul-Sudeste de 2027.



