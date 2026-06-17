Farroupilha perde para o Bagé e é eliminado da Copa FGF 

Equipes se enfrentaram na Boca do Lobo. Káren Rodrigues / Acesso Imagens/G.E.Bagé

O Farroupilha perdeu por 2 a 1 para o Bagé, na Boca do Lobo, e está eliminado da Copa FGF. Para avançar à semifinal e igualar sua melhor campanha na competição, o Fantasma precisava vencer e torcer por resultados paralelos, o que não aconteceu e terminou com a classificação do Jalde-Negro ao lado do Brasil.

O Farrapo encerra sua participação na Copinha com uma campanha com três empates e três derrotas. O time de Bruno Coelho agora vira o foco para a Terceirona, disputada a partir de setembro.

No outro jogo da rodada, o Brasil empatou em 3 a 3 com o Guarany, no Estrela D'alva, e confirmou a campanha invicta.

Na semifinal, o Xavante encara o Santa Cruz, com a decisão no Bento Freitas, e o Jalde-Negro enfrenta o Gramadense, com a ida em Bagé e a volta na Serra. As partidas ainda não têm data oficial, mas devem acontecer nos finais de semana de 27 de junho e 4 de julho.

Os finalistas da competição garantem vaga na Série D e na Copa Sul-Sudeste de 2027.

Fantasma larga atrás e reage rápido

O confronto direto em busca da vaga na semifinal começou com ambas equipes buscando o ataque.

Logo na primeira chegada, o Bagé abriu o placar, aos cinco minutos. Em contra-ataque, Fernando recebeu lançamento dentro da área e serviu Diovani, nas costas da marcação. Frente a frente com o goleiro, o camisa 11 finalizou na saída de Pedro e marcou o primeiro.

Em uma resposta rápida, o Farroupilha buscou o empate três minutos depois, com Wendell. O zagueiro aproveitou o cruzamento da esquerda, dominou livre e finalizou no canto para marcar um gol digno de centroavante.

Depois, o Bagé passou a dominar a posse de bola e criar as melhores oportunidades. A primeira delas aos 16 minutos. Fernando recebeu na esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro para Michel. O centroavante dominou e finalizou no alto obrigando Pedro a fazer uma grande defesa.

Aos 31, Diovani cruzou da direita para Michel, que finalizou entre os zagueiros para marcar o gol. No entanto, o centroavante estava adiantado e o árbitro assinalou o impedimento.

Na sequência, aos 36, o centroavante voltou a assustar. Michel recebeu novo cruzamento da direita, dominou de costas para o gol, girou e finalizou alto, com a perna direita, para nova defesa de Pedro.

No escanteio, Gustavo Nogy cruzou na primeira trave para o desvio de Michel. A bola ia encontrando Nicolas, na segunda trave, mas o zagueiro Felipe conseguiu afastar e evitar o gol adversário.

Mesmo com as melhores chances da primeira etapa, o Jalde-Negro não teve efetividade, parou no goleiro Pedro e não conseguiu tirar o empate do placar.

Segundo tempo aberto

A etapa final foi movimentada na Boca do Lobo. De um lado, o Farroupilha precisava do gol para vencer e apenas torcer por um tropeço do Guarany para avançar. Do outro, o Bagé estava na vice-liderança mas buscava a vitória para não depender de resultados paralelos.

O Farroupilha foi quem chegou primeiro. Aos sete minutos, Christiel serviu Léo Ferraz dentro da área, pela direita. Ele finalizou cruzado e Negrinho apareceu para marcar. No entanto, o centroavante estava impedido e o gol foi anulado.

Na cobrança do impedimento, Yuri Bigode lançou Michel. O centroavante dominou e finalizou no ângulo esquerdo de Pedro, que conseguiu se esticar e mandar para escanteio.

Aos 22 minutos, a torcida do Farrapo vibrou com o gol do rival. Em Bagé, Venício virou o jogo para o Brasil, fazendo o Fantasma depender apenas de si para se classificar.

No entanto, apenas três minutos depois da notícia positiva veio um balde de água fria. Rafinha fez jogada individual pela esquerda e cruzou para Johann finalizar de primeira e colocar o Bagé na frente.

O Bagé teve a chance de matar a partida aos 32 minutos. Michel recebeu nas costas da defesa, invadiu a área e serviu Rafinha. O camisa 22 demorou para finalizar e o goleiro Pedro conseguiu sair do gol e fazer a defesa para evitar o terceiro.

Atrás do marcador e precisando da virada, o Farroupilha partiu para cima do Bagé. Apesar do volume de posse de bola, o Fantasma não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol e perdeu por 2 a 1, resultando em sua eliminação da Copinha.

Copa FGF (6ª rodada) — 17/6/2026

Farroupilha (1)

Pedro; Sorisso, Wendell Amaral, Felipe e Eto'o; Marlon Bica e Vicente; Tailer (Wendell Pelé, 1'/2ºT), Christiel (Luander, 27'/2ºT) e Léo Ferraz; Negrinho. Técnico: Bruno Coelho.

Bagé (2)

Marcos; Jalison, Yuri, Diego Rocha e Gustavo Nogy; Yander, Fernando (Rafinha, 11'/2ºT) e Johann; Diovani (Kaue, 11'/2ºT), Nicolas e Michel. Técnico: Rodrigo Bandeira.

GOL: Diovani (B), aos 5' do primeiro tempo, e Johann (B), aos 25' do segundo tempo; Wendell Amaral (F), aos 8' do primeiro tempo;

ARBITRAGEM: Edimilson Fernando dos Santos da Luz auxiliado por Juarez de Mello Junior e Luciano Luis de Mello.

LOCAL: Estádio Boca do Lobo, em Pelotas.



