Farroupilha aposta em sequência de jogos em Pelotas para avançar na Copa FGF

Tricolor vem de empate sem gols com o Alvirrubro. Sérgio Galvani / Guarany FC

O Farroupilha aposta no fator local para buscar uma vaga nas semifinais da Copa FGF. Mesmo sem atuar em seu estádio próprio, o clube disputará os três jogos do returno em Pelotas.

O primeiro compromisso em solo pelotense será nesta quarta-feira (3), às 15h, diante do Guarany de Bagé, na Boca do Lobo. O confronto reedita o duelo da rodada anterior, quando as equipes empataram sem gols no Estrela D’Alva.

Na penúltima rodada, o Farrapo terá pela frente o clássico Bra-Far contra o Brasil de Pelotas. A partida está marcada para o dia 10, no Bento Freitas.

Leia Mais Sem vaga garantida, Guarany de Bagé depende de combinação de resultados para voltar à Série D em 2027

Já na última rodada, o Fantasma volta a atuar na Boca do Lobo, onde recebe o Bagé, no dia 17.

Atualmente, o Farroupilha ocupa a terceira colocação do Grupo B, com dois pontos. Na zona de classificação estão o Brasil, com nove, e o Bagé, com quatro, enquanto o Guarany é o lanterna, com apenas um ponto.

Serviço de jogo

O serviço de jogo para a partida contra o Guarany foi divulgado pelo clube na segunda-feira (1º). Os ingressos antecipados, disponíveis até as 12h desta quarta-feira, custam R$ 10. Na hora, o valor será de R$ 20.

Mando de campo

Sem um estádio próprio para mandar seus jogos na Copa FGF, o Farroupilha precisou buscar parcerias para viabilizar a participação na competição. Isso porque o tradicional Nicolau Fico foi vendido pelo clube e demolido para a construção de um supermercado. Enquanto isso, a Arena Ninho do Cardeal, futura casa do Farrapo, segue em obras e ainda não foi concluída.

Os confrontos contra Guarany e Bagé serão disputados na Boca do Lobo, estádio do Pelotas. Já o clássico Bra-Far do primeiro turno ocorreu no Estrela D’Alva, em Bagé, por determinação da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).



