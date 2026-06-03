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Farroupilha aposta em sequência de jogos em Pelotas para avançar na Copa FGF

Primeiro compromisso do returno será nesta quarta-feira, às 15h, diante do Guarany, na Boca do Lobo

Daniel Costa

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