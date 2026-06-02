Ex-Inter vira ator em série da Netflix sobre o tri do Brasil na Copa do Mundo de 1970

Ex-jogador contracenou com o ator Lucas Agrícola, que vive Pelé. Reprodução / Arquivo pessoal

Figura tradicional do futebol do interior gaúcho, o goleiro Fabiano Heves participou das gravações da série Brasil 70 – A Saga do Tri, produção da Netflix em parceria com a O2 Filmes. Formado nas categorias de base do Inter e aposentado dos gramados desde 2024, o ex-jogador interpreta Enrico Albertosi, goleiro da Seleção Italiana na final da Copa do Mundo de 1970.

Lançada na sexta-feira (29), a 13 dias do início da Copa do Mundo de 2026, a minissérie de cinco episódios revisita os bastidores da campanha que levou a Seleção Brasileira ao tricampeonato mundial, no México. Heves aparece no último episódio, que retrata a decisão vencida pelo Brasil por 4 a 1 sobre a Itália.

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— Eu fiquei bastante emocionado vendo desde o início, principalmente na parte final, com o Pelé e a redenção dele sendo campeão. Tive vontade de chorar por tudo que gravei, por tudo que vivemos nesses meses e pelas amizades que criamos. Foi uma etapa muito nova na minha vida. Me ver ali e saber que meu filho, minha esposa e minha família poderão assistir é algo muito especial — afirma.

Convite inusitado

Heves foi um dos destaques do Avenida em 2019, quando o clube disputou a Copa do Brasil e acabou eliminado pelo Corinthians na segunda fase. No Periquito, trabalhou com o fisioterapeuta Heleno Quadros, irmão do ex-jogador Régis Amarante, ligação que abriu as portas para o convite.

— Uma amiga dele [Heleno] é produtora da série e eles estavam buscando ex-atletas em todo o Brasil. Entraram em contato comigo e fui chamado para fazer um teste. Fui sem pretensão nenhuma, apenas para conhecer, porque eu não tinha dimensão do que seria — contou.

O ex-jogador foi pré-selecionado pela semelhança física com os goleiros Enrico Albertosi, da Itália, e Ladislao Mazurkiewicz, do Uruguai.

— Foi uma sensação única quando soube que faria o goleiro da Itália, justamente o da final. Nunca imaginei o tamanho que seria representar uma decisão de Copa do Mundo reproduzida de 1970 — revelou.

As gravações ocorreram entre agosto e novembro de 2025, em São Paulo. Morumbi, Canindé e Vila Belmiro foram os principais palcos das partidas retratadas na minissérie.

Com um elenco formado por atores e ex-atletas, Heves conviveu com nomes conhecidos do cinema e da televisão, como Rodrigo Santoro, intérprete de João Saldanha, Bruno Mazzeo, no papel de Zagallo, e Lucas Agrícola, que vive Pelé.

— Foi um mundo totalmente diferente do que eu estava acostumado a viver na minha vida toda, que foi o futebol [...] Estar ao lado de pessoas importantes e perceber que elas também admiravam minha trajetória de mais de 20 anos no futebol foi uma troca muito interessante. São amizades que a gente guarda pra sempre — disse.

Apesar da experiência positiva e dos convites recebidos para novos trabalhos, Heves garante que não pretende seguir carreira artística.

Preparação e rotina de gravação

Durante quase quatro meses de filmagens, o ex-goleiro precisou manter as características físicas do personagem.

— Tivemos que ficar meses sem ter que tocar no cabelo, sem tocar na característica da Copa de 1970, com as costeletas, cabelo grande, sem barba, essas coisas assim. Então foi passando os meses e a gente foi entrando cada vez mais nos personagens. E em alguns momentos tivemos até aula de italiano — conta.

Segundo Heves, alguns dias de gravação começavam às 5h e terminavam às 17h. Apesar da experiência, ele brinca que prefere o futebol aos sets de filmagem.

— E entrar num mundo artístico foi o que mais me chamou a atenção, participar das maquiagens, dos sets, gravação e repetições bastante cansativas. Prefiro jogar bola — garante.

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A carreira

Formado na base do Inter, Fabiano Heves, hoje com 43 anos, permaneceu no Colorado até 2004. Depois, construiu carreira em clubes do interior gaúcho, de outros estados e também do Paraguai.

Os principais momentos vieram com a camisa do Avenida. Em 2018, foi campeão da Copa FGF, campanha que garantiu vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Em 2020, voltou a conquistar a competição, desta vez defendendo o Santa Cruz.

Na reta final da carreira, passou por equipes como São Paulo de Rio Grande e São Borja até chegar ao 12 de Octubre, do Paraguai, onde encerrou a trajetória nos gramados em 2024.



