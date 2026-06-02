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Ex-Inter vira ator em série da Netflix sobre o tri do Brasil na Copa do Mundo de 1970

Destaque do futebol do interior gaúcho, Fabiano Heves interpretou o italiano Enrico Albertosi na produção lançada às vésperas do Mundial de 2026

Daniel Costa

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