Ex-Inter investe em quadra no estádio do São Paulo de Rio Grande

Obra tem expectativa de ser concluída no segundo semestre. Divulgação / S.C. São Paulo

O São Paulo de Rio Grande iniciou a reforma das antigas piscinas do Estádio Aldo Dapuzzo, localizadas atrás do gol da Avenida Presidente Vargas. O espaço será transformado em uma arena coberta de futebol society por meio de uma parceria entre o clube, a empresa LW Soluções Metálicas e o atacante Aylon Tavela, atualmente no Operário-PR e formado nas categorias de base do Leão do Parque.

Desativada há mais de duas décadas, a área passará por intervenções na estrutura existente, incluindo a ampliação do pé-direito e a instalação de cobertura. O novo espaço receberá o nome de Arena LW, em referência à empresa rio-grandina responsável pela execução da obra.

Além da quadra, cuja conclusão está prevista para o segundo semestre deste ano, o projeto contempla a criação de área de convivência, churrasqueira, bar, vestiários e estacionamento. O espaço para veículos será implantado junto ao acesso do setor social e terá capacidade para cerca de 30 automóveis. O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo engenheiro Henrique Martin.

Talento da base ajuda na reconstrução do clube

Um dos investidores da iniciativa, Aylon Tavela tem uma ligação histórica com o São Paulo-RS. Revelado nas categorias de base do clube, o atacante foi um dos destaques da campanha do acesso à elite do futebol gaúcho em 2013.

Na decisão da Divisão de Acesso, diante do Brasil de Pelotas, Aylon marcou o gol que levou a disputa para os pênaltis. Nas cobranças, o goleiro Luciano garantiu a vitória rubro-verde e o retorno do clube à primeira divisão estadual, onde permaneceu até 2018.

Um dos investidores da iniciativa, Aylon Tavela tem uma ligação histórica com o São Paulo-RS. Ricardo Duarte,Inter / Divulgação

O desempenho chamou a atenção do Internacional, que contratou o jogador na temporada seguinte. Desde então, Aylon passou por clubes como Paysandu, Goiás, América-MG, Ituano, Novorizontino e Ceará, além de defender atualmente o Operário-PR.

Promessa da nova gestão

A revitalização da área das piscinas foi uma das propostas apresentadas pela atual diretoria durante a eleição realizada em dezembro de 2025.

Além da nova arena e da criação de vagas de estacionamento, a gestão liderada pelo presidente Igor Pazin e pelo vice-presidente Matheus Almeida planeja reestruturar as lojas localizadas na fachada do estádio para futura locação.

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— O torcedor sempre desejou que o São Paulo tivesse espaços de convivência e confraternização dentro do Aldo Dapuzzo. Agora isso será possível, com uma estrutura integrada ao estádio — afirma Almeida.

Segundo o dirigente, o objetivo é ampliar as fontes de receita do clube e atrair novos associados, especialmente nos períodos sem competições profissionais.

Os sócios terão condições especiais para utilizar o espaço, com planos a partir de R$ 35 mensais.



