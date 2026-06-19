Brasão disputou a divisão de acesso pelo Xavante em 2013. Carlos Insaurriaga/AI GEB / Divulgação

O ex-centroavante Ivan Fiel da Silva, o Brasão, de 44 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (19) no município de Tubarão, no sul de Santa Catarina. O crime ocorreu em uma loja de conveniências no bairro Vila Esperança. A informação foi confirmada pela Polícia Civil catarinense à reportagem de GZH.

De acordo com as autoridades locais, um empresário de 20 anos também foi morto no local. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O suspeito fugiu em uma motocicleta.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da cidade catarinense, que realiza diligências para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

Com passagens marcantes pelo futebol gaúcho, Brasão defendeu as camisas dos dois principais clubes de Pelotas na última década. Em 2013, o centroavante integrou o elenco do Brasil de Pelotas que conquistou o acesso de volta à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Quatro anos depois, em 2017, vestiu a camisa do Pelotas durante a disputa da Divisão de Acesso do Estadual.