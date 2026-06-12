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Ex-capitão da Seleção não vê Brasil como favorito e fala em identificação: "Precisa entender quem estamos representando"

Gaúcho de Pelotas, Emerson da Rosa projeta estreia difícil contra o Marrocos e mantém esperança em boa campanha

Daniel Costa

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