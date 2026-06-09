Emerson da Rosa quer mudança de postura no Brasil de Pelotas: "Tem que estar comprometido"

Dirigente concedeu entrevista à TV Xavante. Daniel Costa / Grupo RBS

Eliminado da Série D, o Brasil de Pelotas deve passar por mudanças para a sequência da temporada. Emerson da Rosa, investidor e líder do Departamento de Futebol, admitiu que o elenco ficou devendo, principalmente no aspecto de identificação com o clube, e destacou a necessidade de uma mudança imediata de postura.

— Os clubes brasileiros estão perdendo um pouco isso, a questão da identidade. A gente sabe o quanto é importante o entendimento disso, o entendimento de chegar numa equipe e saber onde o atleta está jogando, quem ele está representando. [...] No Xavante existe a pressão do nosso torcedor e de uma história muito forte. Tudo isso vai para campo. O jogador que não tem essa casca dura vai sentir mais — disse em entrevista à TV Xavante.

O dirigente revelou que o clube já iniciou uma avaliação interna do elenco, ao lado do técnico Laécio Aquino, e garantiu que mudanças serão feitas para a sequência do ano.

— Vamos tomar algumas providências, porque nós entendemos que para jogar no Xavante tem que estar comprometido. Esse é o primeiro aspecto. Perder faz parte, mas o importante é analisar como estamos perdendo. O jogador precisa entender as diretrizes do clube e aquilo que estamos planejando para o futuro — destacou.

A tendência é de saídas no grupo, abrindo espaço para reforços com um perfil mais adequado ao que o clube espera para a Divisão de Acesso.

— Jogadores que tenham mais liderança, jogadores que entendem as dificuldades de jogar uma Divisão de Acesso. Estamos fazendo essas análises, no sentido até de perfil de atleta de quem pode chegar para nos ajudar nisso, porque nós entendemos que realmente tem uma diferença muito grande [entre a Série D e a Divisão de Acesso] — afirmou.

Apesar da possibilidade de novas contratações, Emerson da Rosa reforçou que a principal cobrança é por uma mudança de comportamento dos atletas que seguem no elenco.

— Estamos analisando sim a chegada de outros jogadores, pelas deficiências que nós vimos dentro dessa competição e que nós achamos que seja necessário para que a gente siga o nosso caminho e os nossos objetivos. [...] Não é só a mudança de atletas, tem que ter uma mudança de atitude daqueles que estão hoje também — disse.

Episódio foi ao ar na noite de segunda-feira (8). Reprodução / TV Xavante

Na avaliação do dirigente, o Brasil precisa resgatar características históricas do clube.

— Temos que ter um time guerreiro. Quando eu falo isso, não é dar pontapé, nada disso, é de entender que jogar no Xavante tem que ter comprometimento, trazer o nosso torcedor junto para os jogos, tem que ter essa garra, vontade e dedicação, porque isso é o Xavante, essa é a história do clube e nós precisamos ter jogadores que entendam isso — diz.

Restante da temporada

Sem calendário nacional garantido para 2027 após a eliminação na Série D, o Brasil agora concentra forças na Copa FGF, competição que pode assegurar uma vaga nacional no próximo ano. O Xavante é o único clube já classificado para a semifinal e volta a campo na quarta-feira (10), às 19h30min, diante do Farroupilha, no Bento Freitas, pela penúltima rodada.

A partir de agosto, o foco do clube será a Divisão de Acesso, principal objetivo esportivo do segundo semestre.



