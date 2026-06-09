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Após eliminação na Série D
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Emerson da Rosa quer mudança de postura no Brasil de Pelotas: "Tem que estar comprometido"

Investidor e líder do Departamento de Futebol pretende contratar atletas que tenham mais identificação com o clube

Daniel Costa

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