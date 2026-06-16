Emerson da Rosa promete presença maior em Pelotas e no dia a dia do Brasil: "Estar mais perto"

Ex-jogador esteve na Zona Sul pela última vez em março. Gabriel Costa / G.E. Brasil

Gestor da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Brasil de Pelotas e responsável pelo departamento de futebol do clube, Emerson da Rosa pretende aumentar sua presença na cidade e acompanhar mais de perto a rotina do Xavante nos próximos meses. A primeira dessas visitas vai acontecer já nesta semana, quando o ex-jogador tem agendas, a partir de quinta-feira (18), para acelerar processos dentro e fora de campo.

Em entrevista para GZH, o gestor, que mora nos Estados Unidos, reconheceu que sua participação presencial no clube foi menor do que gostaria desde o início da gestão. Segundo ele, a necessidade de buscar parceiros comerciais e investidores para fortalecer o projeto da SAF exigiu uma atuação constante fora da cidade.

— Nesse início nós tínhamos muitas situações que fizeram com que eu permanecesse fora durante esse tempo, para trazer alguns parceiros e conseguir coisas para o todo do clube — explica.

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A atração de patrocinadores foi a principal demanda do gestor no primeiro semestre. A busca deu resultado e o Xavante firmou um contrato com a Snickers, empresa multinacional que investiu no patrocínio master do clube durante o período da Copa do Mundo.

— Estamos na busca de parceiros, em busca de patrocínio. Estivemos agora com um patrocínio global. Eu não acredito que as pessoas imaginavam que uma marca como a Snickers poderia estar conosco hoje, estando na camisa do Brasil, sendo que hoje nós temos a nossa seleção disputando uma Copa do Mundo. Dentro de um momento importante do futebol mundial, nós conseguimos um patrocínio global, coisa que seria muito difícil de imaginar isso em outros tempos — avalia.

Com acordos encaminhados e o andamento de situações fora dos gramados a intenção do gestor é ampliar sua participação presencial no clube e acompanhar mais de perto as atividades do futebol e da gestão:

— Não consegui nesses últimos meses estar mais presente por essas condições, mas a minha ideia é estar mais perto, é estar participando mais, é estar mais tempo em Pelotas. Gosto de estar a par de tudo e principalmente presencial, o que é fundamental.

Contato diário virtual

Apesar de não estar presente fisicamente, Emerson da Rosa afirma que conversa diariamente com o coordenador técnico Hélio Vieira e com a comissão técnica, comandada por Laécio Aquino.

O assunto atual é a busca por novos jogadores, situação que deve avançar nesta semana. A tendência é que o Xavante busque ao menos quatro atletas visando a Divisão de Acesso.



