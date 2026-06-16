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Emerson da Rosa promete presença maior em Pelotas e no dia a dia do Brasil: "Estar mais perto"

Gestor da SAF cumpre agenda na cidade nesta semana e afirma que pretende acompanhar mais a rotina do clube nos próximos meses

Daniel Costa

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